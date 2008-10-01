Полонский готов вернуть 2 млрд рублей дольщикам «Кутузовской мили» и вложить ещё $800 млн в Камбоджу

При этом, по словам его адвоката Александра Кабанова, сейчас у Полонского нет денег, поэтому он занят активным восстановлением своих активов