Cambodia! Cambodia!

Если бы у вас был такой список, в котором вы бы отметили примерно 100 мест, в которых надо обязательно побывать, уверена, среди них был бы город Ангкор Том, а точнее не сам город, а храм Ангкор-Ват на северо западе Камбоджи.