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В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»
Город
В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом» Шедевр или ошибка?
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В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»
Город

В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом» Шедевр или ошибка?

«Я живу в доме эмира Бухарского» (Петербург)
Где ты живёшь

«Я живу в доме эмира Бухарского» (Петербург)Жительница коммуналки в роскошном доме на Петроградской стороне — о соседстве с «авторитетным» бизнесменом и золоте эмира

Где ты живёшь

«Я живу в доме эмира Бухарского» (Петербург) Жительница коммуналки в роскошном доме на Петроградской стороне — о соседстве с «авторитетным» бизнесменом и золоте эмира

«Я живу в Доме трех Бенуа» (Петербург)
Где ты живёшь

«Я живу в Доме трех Бенуа» (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга

Где ты живёшь

«Я живу в Доме трех Бенуа» (Петербург) The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга

Квартира и мастерская в башне на Каменноостровском
Квартира недели
Квартира и мастерская в башне на КаменноостровскомКвартира и мастерская художников в башне на Каменноостровском проспекте — с треугольной кухней, треугольным окном и множеством картин
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Квартира и мастерская в башне на Каменноостровском
Квартира недели

Квартира и мастерская в башне на Каменноостровском Квартира и мастерская художников в башне на Каменноостровском проспекте — с треугольной кухней, треугольным окном и множеством картин