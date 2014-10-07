Где ты живёшь
«Я живу в доме эмира Бухарского» (Петербург)Жительница коммуналки в роскошном доме на Петроградской стороне — о соседстве с «авторитетным» бизнесменом и золоте эмира
Где ты живёшь
«Я живу в доме эмира Бухарского» (Петербург) Жительница коммуналки в роскошном доме на Петроградской стороне — о соседстве с «авторитетным» бизнесменом и золоте эмира
Где ты живёшь
«Я живу в Доме трех Бенуа» (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга
Где ты живёшь
«Я живу в Доме трех Бенуа» (Петербург) The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга
Квартира недели
Квартира и мастерская в башне на КаменноостровскомКвартира и мастерская художников в башне на Каменноостровском проспекте — с треугольной кухней, треугольным окном и множеством картин
Квартира недели