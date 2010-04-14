Барамба- магазин хорошего настроения! Барамба (Baramba) – это настоящий мир стиля, цвета, ярких решений и оригинальных форм. В Барамбе собрано всё самое интересное, что создали модные дизайнеры. Сумки, рюкзаки, пеналы, кошельки, косметички, очечники, ручки, тетради, брелки, мягкие игрушки, часы, наклейки, карандаши, ластики, папки, коврики для мышек, обложки, линейки, наборы для творчества, точилки, фоторамки, магниты...