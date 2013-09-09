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В сети «Каро» стартовал марафон национального кино

Можно оценить киноискусство сразу пяти стран

В сети «Каро» стартовал марафон национального кино
Можно оценить киноискусство сразу пяти стран

В «Каро» покажут спектакль-перформанс «Мазэраша»

Показы пройдут 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге

В «Каро» покажут спектакль-перформанс «Мазэраша»
Показы пройдут 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге

В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра»

Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский

В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра»
Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский

В Москве и Санкт-Петербурге покажут фильм о трансгендерах «Мандарин»

Единственные показы пройдут 13 и 14 марта

В Москве и Санкт-Петербурге покажут фильм о трансгендерах «Мандарин»
Единственные показы пройдут 13 и 14 марта

Показ «Матильды» в кинотеатре «Иллюзион» отменили по техническим причинам (обновлено)

Новая дата показа не назначена

Показ «Матильды» в кинотеатре «Иллюзион» отменили по техническим причинам (обновлено)
Новая дата показа не назначена

Разбойничий квест в «Самокате», «Петсон и Финдус» в кино и день рождения Парка ремесел

Куда пойти с детьми

Разбойничий квест в «Самокате», «Петсон и Финдус» в кино и день рождения Парка ремесел
Куда пойти с детьми

Кинотеатрам разрешили уменьшить число сеансов фильма «Время первых»

Ранее продюсеры и чиновники добились антиголливудских квот для картины

Кинотеатрам разрешили уменьшить число сеансов фильма «Время первых»
Ранее продюсеры и чиновники добились антиголливудских квот для картины

В сети кинотеатров «Каро» пройдет марафон фильмов Marvel

В рамках фестиваля можно будет снова увидеть пять фильмов Marvel

В сети кинотеатров «Каро» пройдет марафон фильмов Marvel
В рамках фестиваля можно будет снова увидеть пять фильмов Marvel

«Каро Фильм» откроет два огромных мультиплекса

«Каро Фильм» собирается открыть мультиплексы в «Крокус Сити» и в торговом центре «Авиапарк».

«Каро Фильм» откроет два огромных мультиплекса
«Каро Фильм» собирается открыть мультиплексы в «Крокус Сити» и в торговом центре «Авиапарк».

Иностранных фильмов меньше не станет: депутаты отказались вводить квоту

Кинотеатры убедили депутатов отказаться от установления квоты 80% на показ российских фильмов

Иностранных фильмов меньше не станет: депутаты отказались вводить квоту
Кинотеатры убедили депутатов отказаться от установления квоты 80% на показ российских фильмов