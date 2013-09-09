В сети «Каро» стартовал марафон национального кино
Можно оценить киноискусство сразу пяти стран
В сети «Каро» стартовал марафон национального кино Можно оценить киноискусство сразу пяти стран
В «Каро» покажут спектакль-перформанс «Мазэраша»
Показы пройдут 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге
В «Каро» покажут спектакль-перформанс «Мазэраша» Показы пройдут 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге
В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра»
Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский
В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра» Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский
В Москве и Санкт-Петербурге покажут фильм о трансгендерах «Мандарин»
Единственные показы пройдут 13 и 14 марта
В Москве и Санкт-Петербурге покажут фильм о трансгендерах «Мандарин» Единственные показы пройдут 13 и 14 марта
Показ «Матильды» в кинотеатре «Иллюзион» отменили по техническим причинам (обновлено)
Новая дата показа не назначена
Показ «Матильды» в кинотеатре «Иллюзион» отменили по техническим причинам (обновлено) Новая дата показа не назначена
Разбойничий квест в «Самокате», «Петсон и Финдус» в кино и день рождения Парка ремесел
Куда пойти с детьми
Разбойничий квест в «Самокате», «Петсон и Финдус» в кино и день рождения Парка ремесел Куда пойти с детьми
Кинотеатрам разрешили уменьшить число сеансов фильма «Время первых»
Ранее продюсеры и чиновники добились антиголливудских квот для картины
Кинотеатрам разрешили уменьшить число сеансов фильма «Время первых» Ранее продюсеры и чиновники добились антиголливудских квот для картины
В сети кинотеатров «Каро» пройдет марафон фильмов Marvel
В рамках фестиваля можно будет снова увидеть пять фильмов Marvel
В сети кинотеатров «Каро» пройдет марафон фильмов Marvel В рамках фестиваля можно будет снова увидеть пять фильмов Marvel
«Каро Фильм» откроет два огромных мультиплекса
«Каро Фильм» собирается открыть мультиплексы в «Крокус Сити» и в торговом центре «Авиапарк».
«Каро Фильм» откроет два огромных мультиплекса «Каро Фильм» собирается открыть мультиплексы в «Крокус Сити» и в торговом центре «Авиапарк».
Иностранных фильмов меньше не станет: депутаты отказались вводить квоту
Кинотеатры убедили депутатов отказаться от установления квоты 80% на показ российских фильмов