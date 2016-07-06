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МЫ В СОЦСЕТЯХ

ФАС раскрыла картельный сговор на 38 аукционах по благоустройству Москвы

Участники картеля выиграли тендеры на полмиллиарда рублей

ФАС раскрыла картельный сговор на 38 аукционах по благоустройству Москвы

ФБК обвинил ФАС в присваивании результатов расследований

ФАС отказал фонду в возбуждении дела, а потом возбудил его сам

ФБК обвинил ФАС в присваивании результатов расследований

ФАС завела дело на строителя новой полосы в Шереметьеве

Доход картеля превысил 25 миллиардов рублей

ФАС завела дело на строителя новой полосы в Шереметьеве

ФАС подозревает агрегаторы такси в картельном сговоре из-за высоких цен на поездки

Сервисы такси обвинения отрицают

ФАС подозревает агрегаторы такси в картельном сговоре из-за высоких цен на поездки

ОНФ сообщил о картельном сговоре в закупках питания на 100 миллиардов рублей

Контракты заключались для учреждений образования и здравоохранения

ОНФ сообщил о картельном сговоре в закупках питания на 100 миллиардов рублей

Новая резиденция Путина, проверка погрома в «Рабице» и первое турагентство КНДР

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новая резиденция Путина, проверка погрома в «Рабице» и первое турагентство КНДР

ФАС узнала о картельном сговоре поставщиков компьютеров для Центризбиркома

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства

ФАС узнала о картельном сговоре поставщиков компьютеров для Центризбиркома

ФАС раскрыла картельный сговор на торгах по поставкам продуктов для МВД

Пять компаний имитировали конкуренцию, поддерживая максимальные цены на аукционах

ФАС раскрыла картельный сговор на торгах по поставкам продуктов для МВД

ФАС завела дело на российское представительство Deloitte

Компания не предоставила запрошенные ведомством сведения

ФАС завела дело на российское представительство Deloitte

ФАС возбудила дело против поставщиков техники для выборов

Их уличили в создании картеля для удержания цены госконтракта

ФАС возбудила дело против поставщиков техники для выборов

ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере

Ранее в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии уличили московскую мэрию

ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере