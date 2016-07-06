ФАС раскрыла картельный сговор на 38 аукционах по благоустройству Москвы
Участники картеля выиграли тендеры на полмиллиарда рублей
ФБК обвинил ФАС в присваивании результатов расследований
ФАС отказал фонду в возбуждении дела, а потом возбудил его сам
ФАС завела дело на строителя новой полосы в Шереметьеве
Доход картеля превысил 25 миллиардов рублей
ФАС подозревает агрегаторы такси в картельном сговоре из-за высоких цен на поездки
Сервисы такси обвинения отрицают
ОНФ сообщил о картельном сговоре в закупках питания на 100 миллиардов рублей
Контракты заключались для учреждений образования и здравоохранения
Новая резиденция Путина, проверка погрома в «Рабице» и первое турагентство КНДР
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
ФАС узнала о картельном сговоре поставщиков компьютеров для Центризбиркома
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства
ФАС раскрыла картельный сговор на торгах по поставкам продуктов для МВД
Пять компаний имитировали конкуренцию, поддерживая максимальные цены на аукционах
ФАС завела дело на российское представительство Deloitte
Компания не предоставила запрошенные ведомством сведения
ФАС возбудила дело против поставщиков техники для выборов
Их уличили в создании картеля для удержания цены госконтракта
ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере
Ранее в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии уличили московскую мэрию