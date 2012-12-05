вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

«Мне не докладывали»: Заммэра Москвы отрицает радиацию у «Коломенского», хотя о ней известно с 80-х

Превышения подтверждают Москомархитектура, «Радон» и МЧС

5
Новости

«Мне не докладывали»: Заммэра Москвы отрицает радиацию у «Коломенского», хотя о ней известно с 80-х Превышения подтверждают Москомархитектура, «Радон» и МЧС

Новости

На Каширском шоссе официально откроется объединенный визовый центр 24 стран

Центр VFS работает уже месяц, но все консульства переехали в него только сейчас

5
Новости

На Каширском шоссе официально откроется объединенный визовый центр 24 стран Центр VFS работает уже месяц, но все консульства переехали в него только сейчас

Новости

Улицу на юге Москвы перекрыли из-за потопа (обновлено)

Водителей призывают объезжать место аварии по Каширскому и Варшавскому шоссе

0
Новости

Улицу на юге Москвы перекрыли из-за потопа (обновлено) Водителей призывают объезжать место аварии по Каширскому и Варшавскому шоссе

Новости

Восьмиполосный мост соединит Каширское шоссе с Печатниками

Конкурс на его строительство объявил департамент строительства

0
Новости

Восьмиполосный мост соединит Каширское шоссе с Печатниками Конкурс на его строительство объявил департамент строительства

Люди, пережившие теракты
Люди в городе
Люди, пережившие терактыThe Village записал истории москвичей, переживших захват «Норд-Оста», теракты на Каширке, «Парке культуры» и в аэропорту Домодедово
Люди, пережившие теракты
Люди в городе

Люди, пережившие теракты The Village записал истории москвичей, переживших захват «Норд-Оста», теракты на Каширке, «Парке культуры» и в аэропорту Домодедово

Новости

ИКЕА построит новый магазин на Каширском шоссе

Впервые он будет отдельно от торгового центра «Мега»

0
Новости

ИКЕА построит новый магазин на Каширском шоссе Впервые он будет отдельно от торгового центра «Мега»

Транспорт

Каширское шоссе переразметят к осени

Участок шоссе разметят с четырёх полос до пяти

0
Транспорт

Каширское шоссе переразметят к осени Участок шоссе разметят с четырёх полос до пяти

Ситуация

Голый мужчина зашёл в храм на Каширском шоссе

Полицейские передали мужчину неотложной психиатрической помощи

6
Ситуация

Голый мужчина зашёл в храм на Каширском шоссе Полицейские передали мужчину неотложной психиатрической помощи

Транспорт

На «Варшавской» открылась новая междугородная автостанция

Автобусы станции будут ходить в Астраханскую, Липецкую, Ростовскую, Самарскую и Тульскую области

0
Транспорт

На «Варшавской» открылась новая междугородная автостанция Автобусы станции будут ходить в Астраханскую, Липецкую, Ростовскую, Самарскую и Тульскую области

Транспорт

С Варшавского и Каширского шоссе уберут разделительные барьеры

Власти решили убрать разделительные барьеры с магистралей и создать на их месте полосы для аварийных служб.

4
Транспорт

С Варшавского и Каширского шоссе уберут разделительные барьеры Власти решили убрать разделительные барьеры с магистралей и создать на их месте полосы для аварийных служб.

Транспорт

В Москве появились три новые полосы для общественного транспорта

Новые выделенки запустили на Каширском, Киевском и Боровском шоссе.

0
Транспорт

В Москве появились три новые полосы для общественного транспорта Новые выделенки запустили на Каширском, Киевском и Боровском шоссе.

Транспорт

Каширское и Пятницкое шоссе станут шире

Чиновники хотят расширить несколько трасс, идущих из Москвы в Подмосковье.

1
Транспорт

Каширское и Пятницкое шоссе станут шире Чиновники хотят расширить несколько трасс, идущих из Москвы в Подмосковье.

Транспорт

На Каширском шоссе изменили поворот на Борисовские Пруды

Для увеличения пропускной способности трассы, на Каширском шоссе изменили правила поворота на улицу Борисовские пруды.

2
Транспорт

На Каширском шоссе изменили поворот на Борисовские Пруды Для увеличения пропускной способности трассы, на Каширском шоссе изменили правила поворота на улицу Борисовские пруды.

Транспорт

Участок Каширки закрыли до пятницы

Участок Каширского шоссе в районе развязки в Яме перекрыли до пятницы после ДТП.

0
Транспорт

Участок Каширки закрыли до пятницы Участок Каширского шоссе в районе развязки в Яме перекрыли до пятницы после ДТП.

Город

Разворот на Каширке откроют 17 декабря

Движение по разводному туннелю на Каширском шоссе у МКАД откроют 17 декабря 2012 года.

0
Город

Разворот на Каширке откроют 17 декабря Движение по разводному туннелю на Каширском шоссе у МКАД откроют 17 декабря 2012 года.

Город

Зебры уберут под землю

Пешеходные переходы на магистралях, где в одну сторону ведёт более двух полос, собираются убрать под землю.

8
Город

Зебры уберут под землю Пешеходные переходы на магистралях, где в одну сторону ведёт более двух полос, собираются убрать под землю.