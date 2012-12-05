«Мне не докладывали»: Заммэра Москвы отрицает радиацию у «Коломенского», хотя о ней известно с 80-х
Превышения подтверждают Москомархитектура, «Радон» и МЧС
«Мне не докладывали»: Заммэра Москвы отрицает радиацию у «Коломенского», хотя о ней известно с 80-х Превышения подтверждают Москомархитектура, «Радон» и МЧС
На Каширском шоссе официально откроется объединенный визовый центр 24 стран
Центр VFS работает уже месяц, но все консульства переехали в него только сейчас
На Каширском шоссе официально откроется объединенный визовый центр 24 стран Центр VFS работает уже месяц, но все консульства переехали в него только сейчас
Улицу на юге Москвы перекрыли из-за потопа (обновлено)
Водителей призывают объезжать место аварии по Каширскому и Варшавскому шоссе
Улицу на юге Москвы перекрыли из-за потопа (обновлено) Водителей призывают объезжать место аварии по Каширскому и Варшавскому шоссе
Восьмиполосный мост соединит Каширское шоссе с Печатниками
Конкурс на его строительство объявил департамент строительства
Восьмиполосный мост соединит Каширское шоссе с Печатниками Конкурс на его строительство объявил департамент строительства
Люди, пережившие теракты The Village записал истории москвичей, переживших захват «Норд-Оста», теракты на Каширке, «Парке культуры» и в аэропорту Домодедово
ИКЕА построит новый магазин на Каширском шоссе
Впервые он будет отдельно от торгового центра «Мега»
ИКЕА построит новый магазин на Каширском шоссе Впервые он будет отдельно от торгового центра «Мега»
Голый мужчина зашёл в храм на Каширском шоссе
Полицейские передали мужчину неотложной психиатрической помощи
Голый мужчина зашёл в храм на Каширском шоссе Полицейские передали мужчину неотложной психиатрической помощи
На «Варшавской» открылась новая междугородная автостанция
Автобусы станции будут ходить в Астраханскую, Липецкую, Ростовскую, Самарскую и Тульскую области
На «Варшавской» открылась новая междугородная автостанция Автобусы станции будут ходить в Астраханскую, Липецкую, Ростовскую, Самарскую и Тульскую области
С Варшавского и Каширского шоссе уберут разделительные барьеры
Власти решили убрать разделительные барьеры с магистралей и создать на их месте полосы для аварийных служб.
С Варшавского и Каширского шоссе уберут разделительные барьеры Власти решили убрать разделительные барьеры с магистралей и создать на их месте полосы для аварийных служб.
В Москве появились три новые полосы для общественного транспорта
Новые выделенки запустили на Каширском, Киевском и Боровском шоссе.
В Москве появились три новые полосы для общественного транспорта Новые выделенки запустили на Каширском, Киевском и Боровском шоссе.
Каширское и Пятницкое шоссе станут шире
Чиновники хотят расширить несколько трасс, идущих из Москвы в Подмосковье.
Каширское и Пятницкое шоссе станут шире Чиновники хотят расширить несколько трасс, идущих из Москвы в Подмосковье.
На Каширском шоссе изменили поворот на Борисовские Пруды
Для увеличения пропускной способности трассы, на Каширском шоссе изменили правила поворота на улицу Борисовские пруды.
На Каширском шоссе изменили поворот на Борисовские Пруды Для увеличения пропускной способности трассы, на Каширском шоссе изменили правила поворота на улицу Борисовские пруды.
Участок Каширки закрыли до пятницы
Участок Каширского шоссе в районе развязки в Яме перекрыли до пятницы после ДТП.
Участок Каширки закрыли до пятницы Участок Каширского шоссе в районе развязки в Яме перекрыли до пятницы после ДТП.
Разворот на Каширке откроют 17 декабря
Движение по разводному туннелю на Каширском шоссе у МКАД откроют 17 декабря 2012 года.