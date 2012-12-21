«Лаборатория Касперского» рассказала о новом вирусе на смартфонах
Он подписывает устройство на платные сервисы
«Лаборатория Касперского» рассказала о новом вирусе на смартфонах Он подписывает устройство на платные сервисы
«Лаборатория Касперского» запустила конкурс для технических и креативных специалистов
Финалистов выберут в трёх номинациях в феврале 2017 года
«Лаборатория Касперского» запустила конкурс для технических и креативных специалистов Финалистов выберут в трёх номинациях в феврале 2017 года
«Касперский» рассказал о краже данных сотен тысяч пользователей «ВКонтакте»
Жертвами вредоносного приложения могли стать сотни тысяч пользователей Android-устройств, преимущественно из России
«Касперский» рассказал о краже данных сотен тысяч пользователей «ВКонтакте» Жертвами вредоносного приложения могли стать сотни тысяч пользователей Android-устройств, преимущественно из России
Евгений Касперский занял 8-е место в рейтинге самых опасных людей мира
Создатель антивируса занял 8-е место в рейтинге самых опасных людей мира по версии Wired