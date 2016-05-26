Мэрия сдает казакам дом в 17 раз ниже рыночной цены. Но они за него не платили
Речь идет почти о половине трехэтажного дома на Большой Сухаревской
Мэрия сдает казакам дом в 17 раз ниже рыночной цены. Но они за него не платили Речь идет почти о половине трехэтажного дома на Большой Сухаревской
«Выпороть навальнят»: Казакам предложили разгонять несогласованные акции в Москве
Этим займется федеральное руководство «Центрального казачьего войска»
«Выпороть навальнят»: Казакам предложили разгонять несогласованные акции в Москве Этим займется федеральное руководство «Центрального казачьего войска»
Фонд Доктора Лизы обвинил казаков в нападении на бездомных Пострадавшие получили ожоги лица
Совет Европы призвал Россию разъяснить полицейским и казакам права нацменьшинств
Сотрудников правоохранительных органов просят обучать стандартам в области прав человека
Совет Европы призвал Россию разъяснить полицейским и казакам права нацменьшинств Сотрудников правоохранительных органов просят обучать стандартам в области прав человека
Собянин поблагодарил казачьего атамана, присутствовавшего при разгоне митинга на Пушкинской
Среди заслуг атамана — «активное участие в проведении социально значимых массовых мероприятий»
Собянин поблагодарил казачьего атамана, присутствовавшего при разгоне митинга на Пушкинской Среди заслуг атамана — «активное участие в проведении социально значимых массовых мероприятий»
Прокуратура: Разгонявшие митинг казаки получали деньги от мэрии на поддержку бездомных
Казакам выдали почти 33 миллиона рублей не для нападения на митингующих, отметили в ведомстве
Прокуратура: Разгонявшие митинг казаки получали деньги от мэрии на поддержку бездомных Казакам выдали почти 33 миллиона рублей не для нападения на митингующих, отметили в ведомстве
Казака оштрафовали за неуважение к обществу на митинге 5 мая
За битье участников митинга нагайкой к мужчине санкции не применили
Казака оштрафовали за неуважение к обществу на митинге 5 мая За битье участников митинга нагайкой к мужчине санкции не применили
Казаки обвинили участников акции «Он нам не царь» в провокациях Очевидцы утверждают обратное
Казаки — о выражении гражданской позиции на митинге 5 мая
Участники «Центрального казачьего войска» шли на концерт, но решили предотвратить захват власти
Казаки — о выражении гражданской позиции на митинге 5 мая Участники «Центрального казачьего войска» шли на концерт, но решили предотвратить захват власти
СПЧ пообещал разобраться в нападении казаков на участников акции 5 мая
Соответствующие запросы направят в правоохранительные и иные органы
СПЧ пообещал разобраться в нападении казаков на участников акции 5 мая Соответствующие запросы направят в правоохранительные и иные органы
The Bell: Напавшие на митингующих в Москве казаки прошли тренировки на деньги мэрии
«Центральное казачье войско» получило от властей 15,9 миллиона рублей на обучение по охране порядка
The Bell: Напавшие на митингующих в Москве казаки прошли тренировки на деньги мэрии «Центральное казачье войско» получило от властей 15,9 миллиона рублей на обучение по охране порядка
Люди в казачьей форме заблокировали вход в Сахаровский центр
Активисты выступили против фестиваля «Муза непокорных»
Люди в казачьей форме заблокировали вход в Сахаровский центр Активисты выступили против фестиваля «Муза непокорных»
Марьино и Люблино хотят объединить на референдуме. Что? Как связана инициатива с выборами президента и будут ли объединять другие районы Москвы
Критиковавших Путина казаков отлучили от церкви
На выступивших на пресс-конференции в штабе Навального наложили епитимью
Критиковавших Путина казаков отлучили от церкви На выступивших на пресс-конференции в штабе Навального наложили епитимью
Казаки в Исаакиевском соборе Казаки намерены пресечь возможные беспорядки
В России создадут «казачьи кибердружины» для защиты интернета
Инициатором стала Лига безопасного интернета
В России создадут «казачьи кибердружины» для защиты интернета Инициатором стала Лига безопасного интернета
Сахаровский центр приостановил работу фотовыставки после нападений
Люди, представившиеся казаками, попытались заблокировать вход в здание
Сахаровский центр приостановил работу фотовыставки после нападений Люди, представившиеся казаками, попытались заблокировать вход в здание
Журналистка Мария Семендяева — о конфликте с казаками у храма
Журналистка и ее спутник столкнулись с превышением полномочий казачьей дружиной
Журналистка Мария Семендяева — о конфликте с казаками у храма Журналистка и ее спутник столкнулись с превышением полномочий казачьей дружиной
Сколько платят казакам за охрану судов
Доход казаков, охраняющих суды, более чем в пять раз превышает доход адвокатов по назначению
Сколько платят казакам за охрану судов Доход казаков, охраняющих суды, более чем в пять раз превышает доход адвокатов по назначению
ФАС признала незаконным контракт на охрану судов казаками
ФАС установила, что управление судебного департамента нарушило закон о контрактной системе