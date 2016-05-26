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Новости

Мэрия сдает казакам дом в 17 раз ниже рыночной цены. Но они за него не платили

Речь идет почти о половине трехэтажного дома на Большой Сухаревской

0
Новости

Мэрия сдает казакам дом в 17 раз ниже рыночной цены. Но они за него не платили Речь идет почти о половине трехэтажного дома на Большой Сухаревской

Новости

«Выпороть навальнят»: Казакам предложили разгонять несогласованные акции в Москве

Этим займется федеральное руководство «Центрального казачьего войска»

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Новости

«Выпороть навальнят»: Казакам предложили разгонять несогласованные акции в Москве Этим займется федеральное руководство «Центрального казачьего войска»

Новости

Фонд Доктора Лизы обвинил казаков в нападении на бездомных

Пострадавшие получили ожоги лица

1
Новости

Фонд Доктора Лизы обвинил казаков в нападении на бездомных Пострадавшие получили ожоги лица

Новости

Совет Европы призвал Россию разъяснить полицейским и казакам права нацменьшинств

Сотрудников правоохранительных органов просят обучать стандартам в области прав человека

0
Новости

Совет Европы призвал Россию разъяснить полицейским и казакам права нацменьшинств Сотрудников правоохранительных органов просят обучать стандартам в области прав человека

Новости

Собянин поблагодарил казачьего атамана, присутствовавшего при разгоне митинга на Пушкинской

Среди заслуг атамана — «активное участие в проведении социально значимых массовых мероприятий»

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Новости

Собянин поблагодарил казачьего атамана, присутствовавшего при разгоне митинга на Пушкинской Среди заслуг атамана — «активное участие в проведении социально значимых массовых мероприятий»

Новости

Прокуратура: Разгонявшие митинг казаки получали деньги от мэрии на поддержку бездомных

Казакам выдали почти 33 миллиона рублей не для нападения на митингующих, отметили в ведомстве

0
Новости

Прокуратура: Разгонявшие митинг казаки получали деньги от мэрии на поддержку бездомных Казакам выдали почти 33 миллиона рублей не для нападения на митингующих, отметили в ведомстве

Новости

Казака оштрафовали за неуважение к обществу на митинге 5 мая

За битье участников митинга нагайкой к мужчине санкции не применили

0
Новости

Казака оштрафовали за неуважение к обществу на митинге 5 мая За битье участников митинга нагайкой к мужчине санкции не применили

Новости

Казаки обвинили участников акции «Он нам не царь» в провокациях

Очевидцы утверждают обратное

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Новости

Казаки обвинили участников акции «Он нам не царь» в провокациях Очевидцы утверждают обратное

Новости

Казаки — о выражении гражданской позиции на митинге 5 мая

Участники «Центрального казачьего войска» шли на концерт, но решили предотвратить захват власти

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Новости

Казаки — о выражении гражданской позиции на митинге 5 мая Участники «Центрального казачьего войска» шли на концерт, но решили предотвратить захват власти

Новости

СПЧ пообещал разобраться в нападении казаков на участников акции 5 мая

Соответствующие запросы направят в правоохранительные и иные органы

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Новости

СПЧ пообещал разобраться в нападении казаков на участников акции 5 мая Соответствующие запросы направят в правоохранительные и иные органы

Новости

The Bell: Напавшие на митингующих в Москве казаки прошли тренировки на деньги мэрии

«Центральное казачье войско» получило от властей 15,9 миллиона рублей на обучение по охране порядка

5
Новости

The Bell: Напавшие на митингующих в Москве казаки прошли тренировки на деньги мэрии «Центральное казачье войско» получило от властей 15,9 миллиона рублей на обучение по охране порядка

Новости

Люди в казачьей форме заблокировали вход в Сахаровский центр

Активисты выступили против фестиваля «Муза непокорных»

2
Новости

Люди в казачьей форме заблокировали вход в Сахаровский центр Активисты выступили против фестиваля «Муза непокорных»

Марьино и Люблино хотят объединить на референдуме. Что?
Ситуация
Марьино и Люблино хотят объединить на референдуме. Что?Как связана инициатива с выборами президента и будут ли объединять другие районы Москвы
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Марьино и Люблино хотят объединить на референдуме. Что?
Ситуация

Марьино и Люблино хотят объединить на референдуме. Что? Как связана инициатива с выборами президента и будут ли объединять другие районы Москвы

Город

Критиковавших Путина казаков отлучили от церкви

На выступивших на пресс-конференции в штабе Навального наложили епитимью

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Критиковавших Путина казаков отлучили от церкви
Город

Критиковавших Путина казаков отлучили от церкви На выступивших на пресс-конференции в штабе Навального наложили епитимью

Город

Казаки в Исаакиевском соборе

Казаки намерены пресечь возможные беспорядки

1
Город

Казаки в Исаакиевском соборе Казаки намерены пресечь возможные беспорядки

Ситуация

В России создадут «казачьи кибердружины» для защиты интернета

Инициатором стала Лига безопасного интернета

2
Ситуация

В России создадут «казачьи кибердружины» для защиты интернета Инициатором стала Лига безопасного интернета

Ситуация

Сахаровский центр приостановил работу фотовыставки после нападений

Люди, представившиеся казаками, попытались заблокировать вход в здание

0
Ситуация

Сахаровский центр приостановил работу фотовыставки после нападений Люди, представившиеся казаками, попытались заблокировать вход в здание

Ситуация

Журналистка Мария Семендяева — о конфликте с казаками у храма

Журналистка и ее спутник столкнулись с превышением полномочий казачьей дружиной

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Ситуация

Журналистка Мария Семендяева — о конфликте с казаками у храма Журналистка и ее спутник столкнулись с превышением полномочий казачьей дружиной

Ситуация

Сколько платят казакам за охрану судов

Доход казаков, охраняющих суды, более чем в пять раз превышает доход адвокатов по назначению

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Ситуация

Сколько платят казакам за охрану судов Доход казаков, охраняющих суды, более чем в пять раз превышает доход адвокатов по назначению

Город

ФАС признала незаконным контракт на охрану судов казаками

ФАС установила, что управление судебного департамента нарушило закон о контрактной системе

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Город

ФАС признала незаконным контракт на охрану судов казаками ФАС установила, что управление судебного департамента нарушило закон о контрактной системе

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