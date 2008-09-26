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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Upside Down Cake на Большой Грузинской временно закрылся

Индивидуальные заказы будут приниматься в Corner Burger

Upside Down Cake на Большой Грузинской временно закрылся

Подарки: Зимние десерты
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Подарки: Зимние десерты

Подарки: Зимние десерты
Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.

Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!

Праздничный кекс

Бананово-апельсиновый кекс Нет диетам!

Бананово-апельсиновый кекс

Апельсиновый кекс Если у вас дома найдется один апельсин, который не хочется есть просто так, то советую испечь этот кекс:) Он получается очень нежный и вкусный.

Апельсиновый кекс

Вкусность для веганов и не только Простой в приготовлении и очень вкусный лимонный кекс с глазурью!

Вкусность для веганов и не только

Cupcakes, Cakes, Muffins, Skones. Сравнительный анализ КАПКЕЙК - (от англ. cupcake) - (маленький) кекс. 

Cupcakes, Cakes, Muffins, Skones. Сравнительный анализ

Яблочный кекс с миндалём Случайно найденный рецепт вкусен и очень прост!

Яблочный кекс с миндалём

Лимонный кекс Один из самых вкусных кексов, которые я когда-либо пробовала. Кекс сочный, влажный и плотный, с тонким цитрусовым ароматом. По вкусу напоминает берлинское печенье и пончики-донатс.

Лимонный кекс

Опасный Кружечный Кекс Почему опасный? Да потому что этот кекс уже в 5 минутах от Вас!

Опасный Кружечный Кекс

Шоколадный Кекс С Грецкими Орехами Если вам вдруг захотелось чего-нибудь сладкого, шоколадного и орехового. Хочу представить вам простой рецепт счастья:

Шоколадный Кекс С Грецкими Орехами

The easiest cake in the world Сей рецепт был позаимствован у кулинарной интернет-странички английской газеты Guardian (guardian.co.uk).

The easiest cake in the world