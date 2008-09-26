Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!
Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!
Апельсиновый кекс Если у вас дома найдется один апельсин, который не хочется есть просто так, то советую испечь этот кекс:) Он получается очень нежный и вкусный.
Апельсиновый кекс Если у вас дома найдется один апельсин, который не хочется есть просто так, то советую испечь этот кекс:) Он получается очень нежный и вкусный.
Вкусность для веганов и не только Простой в приготовлении и очень вкусный лимонный кекс с глазурью!
Вкусность для веганов и не только Простой в приготовлении и очень вкусный лимонный кекс с глазурью!
Cupcakes, Cakes, Muffins, Skones. Сравнительный анализ КАПКЕЙК - (от англ. cupcake) - (маленький) кекс.
Cupcakes, Cakes, Muffins, Skones. Сравнительный анализ КАПКЕЙК - (от англ. cupcake) - (маленький) кекс.
Лимонный кекс Один из самых вкусных кексов, которые я когда-либо пробовала. Кекс сочный, влажный и плотный, с тонким цитрусовым ароматом. По вкусу напоминает берлинское печенье и пончики-донатс.
Лимонный кекс Один из самых вкусных кексов, которые я когда-либо пробовала. Кекс сочный, влажный и плотный, с тонким цитрусовым ароматом. По вкусу напоминает берлинское печенье и пончики-донатс.
Опасный Кружечный Кекс Почему опасный? Да потому что этот кекс уже в 5 минутах от Вас!
Опасный Кружечный Кекс Почему опасный? Да потому что этот кекс уже в 5 минутах от Вас!
Шоколадный Кекс С Грецкими Орехами Если вам вдруг захотелось чего-нибудь сладкого, шоколадного и орехового. Хочу представить вам простой рецепт счастья:
Шоколадный Кекс С Грецкими Орехами Если вам вдруг захотелось чего-нибудь сладкого, шоколадного и орехового. Хочу представить вам простой рецепт счастья:
The easiest cake in the world Сей рецепт был позаимствован у кулинарной интернет-странички английской газеты Guardian (guardian.co.uk).