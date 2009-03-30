Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!
Шоколадные кексы с жидкой начинкой Очень простой в приготовлении и очень вкусный шоколадный десерт родом из Франции. Кекс необычен тем, что у него получается жидкая начинка. Кто-кто, а французы знают толк в десертах.
Шоколадные кексы с жидкой начинкой Очень простой в приготовлении и очень вкусный шоколадный десерт родом из Франции. Кекс необычен тем, что у него получается жидкая начинка. Кто-кто, а французы знают толк в десертах.
Мини-кексы с белым шоколадом и орешками Маленькие кексы с тонким ароматом кофе, орешками и вкраплениями шоколада не оставят никого равнодушным:)
Банано-шокаладные маффины Банановые маффины с шоколадной крошкой. Рецепт прост, как раз, два, три. А результат - вкусные ароматные кексы. На готовку уйдет около 40 мин.