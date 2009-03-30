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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Рождественский кекс с сухофруктами, орехами и бурбоном Zhirnova
Рождественский кекс с сухофруктами, орехами и бурбоном Zhirnova Новый год уже близко
Рождественский кекс с сухофруктами, орехами и бурбоном Zhirnova

Рождественский кекс с сухофруктами, орехами и бурбоном Zhirnova
Новый год уже близко

Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!

Праздничный кекс

Шоколадные кексы с жидкой начинкой
Шоколадные кексы с жидкой начинкой Очень простой в приготовлении и очень вкусный шоколадный десерт родом из Франции. Кекс необычен тем, что у него получается жидкая начинка. Кто-кто, а французы знают толк в десертах. 
Шоколадные кексы с жидкой начинкой

Шоколадные кексы с жидкой начинкой
Очень простой в приготовлении и очень вкусный шоколадный десерт родом из Франции. Кекс необычен тем, что у него получается жидкая начинка. Кто-кто, а французы знают толк в десертах. 

Мини-кексы с белым шоколадом и орешками Маленькие кексы с тонким ароматом кофе, орешками и вкраплениями шоколада не оставят никого равнодушным:)

Мини-кексы с белым шоколадом и орешками

Банано-шокаладные маффины Банановые маффины с шоколадной крошкой. Рецепт прост, как раз, два, три. А результат - вкусные ароматные кексы. На готовку уйдет около 40 мин.

Банано-шокаладные маффины