Рождественский кекс с сухофруктами, орехами и бурбоном Zhirnova

В рубрике «Продукты» мы рассказываем об интересных съедобных новинках, которые можно найти в супермаркетах, небольших магазинах и интернете. В новом выпуске — самый новогодний кекс для поддержания праздничного настроения.

Пышный кекс, или fruit cake, — популярный в Европе рождественский десерт, который начинают продавать ближе к середине ноября. В Москве штоллены и праздничные кексы ближе к началу зимнего сезона, как правило, предлагают крупные кондитерские и небольшие пекарни (хотя время от времени штоллены встречаются и в супермаркетах). Один из самых вкусных рождественских кексов ищите у небольшого проекта Zhirnova.

Фрут-кейк, в меру мягкий и богатый начинкой, здесь начинают готовить задолго до ноября. Сухофрукты и орехи для десерта «купаются» в особом коктейле из алкоголя и специй целых два месяца. Готовится он из бленда чая с чабрецом, бурбоном и ликером drambuie (это односолодовый виски с медом и травами). Кекс, весом чуть больше полукилограмма, обойдется в 1 650 рублей. Причем сначала на него нужно оформить предзаказ. Впрочем, доставка у Zhirnova оперативная, так что начать новогодне-рождественский сезон можно и до 1 декабря.

Такой кекс отлично подойдет для тихого праздничного ужина в кругу семьи без лишней возни с готовкой или похода к гости.

Обложка: Zhirnova