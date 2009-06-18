В Москве запустили автобусные рейсы до Германии
Стоимость билета на автобус, который идет 47 часов, составляет 7 200 рублей
«Победе» разрешили летать в Германию, Францию и Словакию
Однако рейсы начнут выполняться только после отмены Минтрансом условия обязательного двухлетнего налёта по России для допуска к зарубежным перевозкам
Как превратить заброшенную церковь в детский сад или пивоварню The Village узнал, как в заброшенной церкви может появиться книжный магазин, детский сад или пивоварня.
Как превратить заброшенную церковь в детский сад или пивоварню The Village узнал, как в заброшенной церкви может появиться книжный магазин, детский сад или пивоварня.
Городской телейдоскоп В немецком городе Кельне впервые был установлен так называемый ситископ, телейдоскопичное устройство, отражающее фрагменты окружающего мира, пишет портал http://avatara.kiev.ua/.