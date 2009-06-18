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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Германии создадут «академию в изгнании» для ученых, пострадавших от событий в Украине

В Германии создадут «академию в изгнании» для ученых, пострадавших от событий в Украине

В Москве запустили автобусные рейсы до Германии

Стоимость билета на автобус, который идет 47 часов, составляет 7 200 рублей

В Москве запустили автобусные рейсы до Германии

«Победа» начала летать из Москвы в Кёльн

Рейсы выполняются из аэропорта Внуково ежедневно

«Победа» начала летать из Москвы в Кёльн

«Победе» разрешили летать в Германию, Францию и Словакию

Однако рейсы начнут выполняться только после отмены Минтрансом условия обязательного двухлетнего налёта по России для допуска к зарубежным перевозкам

«Победе» разрешили летать в Германию, Францию и Словакию

Как превратить заброшенную церковь в детский сад или пивоварню
Как превратить заброшенную церковь в детский сад или пивоварню The Village узнал, как в заброшенной церкви может появиться книжный магазин, детский сад или пивоварня.
Как превратить заброшенную церковь в детский сад или пивоварню

Как превратить заброшенную церковь в детский сад или пивоварню
The Village узнал, как в заброшенной церкви может появиться книжный магазин, детский сад или пивоварня.

5 лучших карнавалов мира! 5 лучших карнавалов мира

5 лучших карнавалов мира!

Городской телейдоскоп
Городской телейдоскоп В немецком городе Кельне впервые был установлен так называемый ситископ, телейдоскопичное устройство, отражающее фрагменты окружающего мира, пишет портал http://avatara.kiev.ua/.
Городской телейдоскоп

Городской телейдоскоп
В немецком городе Кельне впервые был установлен так называемый ситископ, телейдоскопичное устройство, отражающее фрагменты окружающего мира, пишет портал http://avatara.kiev.ua/.