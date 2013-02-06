Иностранный опыт
Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново Сегодня продажи физических книг в Америке и Великобритании растут на 40 % в год
Иностранный опыт
Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново Сегодня продажи физических книг в Америке и Великобритании растут на 40 % в год
Кейсы
Книга 2.0: Во что превратятся книги через пять летH&F прочитал книгу Джейсона Меркоски и узнал, что случится с рынком электронных книг в ближайшие годы.
Кейсы
Книга 2.0: Во что превратятся книги через пять лет H&F прочитал книгу Джейсона Меркоски и узнал, что случится с рынком электронных книг в ближайшие годы.
Облако знаний
Business Geek: Олимпийские ляпы, математический пикап, кирпичи будущего и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Олимпийские ляпы, математический пикап, кирпичи будущего и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Фальшивые отзывы, дешёвые авиабилеты, красивые мобильные игры и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Фальшивые отзывы, дешёвые авиабилеты, красивые мобильные игры и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Новости
Amazon запустит виртуальную валюту
Компания надеется с помощью нововведения увеличить трафик магазина
Новости