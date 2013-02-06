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Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново
Иностранный опыт
Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново Сегодня продажи физических книг в Америке и Великобритании растут на 40 % в год
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Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново
Иностранный опыт

Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново Сегодня продажи физических книг в Америке и Великобритании растут на 40 % в год

Книга 2.0: Во что превратятся книги через пять лет
Кейсы
Книга 2.0: Во что превратятся книги через пять летH&F прочитал книгу Джейсона Меркоски и узнал, что случится с рынком электронных книг в ближайшие годы.
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Книга 2.0: Во что превратятся книги через пять лет
Кейсы

Книга 2.0: Во что превратятся книги через пять лет H&F прочитал книгу Джейсона Меркоски и узнал, что случится с рынком электронных книг в ближайшие годы.

Business Geek: Олимпийские ляпы, математический пикап, кирпичи будущего и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Олимпийские ляпы, математический пикап, кирпичи будущего и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Олимпийские ляпы, математический пикап, кирпичи будущего и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Олимпийские ляпы, математический пикап, кирпичи будущего и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Business Geek: Фальшивые отзывы, дешёвые авиабилеты, красивые мобильные игры и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Фальшивые отзывы, дешёвые авиабилеты, красивые мобильные игры и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
0
Business Geek: Фальшивые отзывы, дешёвые авиабилеты, красивые мобильные игры и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Фальшивые отзывы, дешёвые авиабилеты, красивые мобильные игры и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Новости

Amazon запустит виртуальную валюту

Компания надеется с помощью нововведения увеличить трафик магазина

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Новости

Amazon запустит виртуальную валюту Компания надеется с помощью нововведения увеличить трафик магазина