ВШЭ отменила показ студенческого киноклуба Opia из-за его сотрудничества с Doxa
Ранее журнал Doxa лишили статуса студорганизации
В киноклубе на ВДНХ стартует цикл лекций о сериалах
Первую встречу 19 января посвятят телешоу «Очень странные дела»
В культурном центре ЗИЛ открывается киноклуб
В лектории ЗИЛа будут смотреть и обсуждать классику кино вместе с режиссером-постановщиком телеканала «Культура» Сергеем Сидоренко.
Киноклуб «Фитиль» открылся после ремонта После полутора лет реконструкции на Фрунзенской набережной вновь заработал киноклуб «Фитиль», с рестораном, кафе и прежним залом на 118 человек.
Главное на неделе: события со 2 по 9 мая Открытие киноклуба на «Винзаводе», выставка «Альтернативная мода до прихода глянца, 1985–1995» и экспозиция «Чернобыль. 25 лет спустя»
В Москве открылся летний кинотеатр «КиноКлуб» В эту среду, седьмого июля, на территории Винзавода проект «F5» и Кино Без Границ открыли летний кинотеатр. Теперь в центре Москвы можно смотреть кино на открытом воздухе за сто пятьдесят рублей.
В Москве открылся летний кинотеатр «КиноКлуб» В эту среду, седьмого июля, на территории Винзавода проект «F5» и Кино Без Границ открыли летний кинотеатр. Теперь в центре Москвы можно смотреть кино на открытом воздухе за сто пятьдесят рублей.
ГОВОРЯТ И ПОКАЗЫВАЮТ В Питере есть один очень специальный киноклуб. Там смотрят кино про журналистов и слушают имеющих хоть какое-то отношение к медиа интересных людей. Он так и называется - "Слова и фильмы".