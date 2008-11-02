Главное на неделе: события со 2 по 9 мая Открытие киноклуба на «Винзаводе», выставка «Альтернативная мода до прихода глянца, 1985–1995» и экспозиция «Чернобыль. 25 лет спустя»
Главное на неделе: события со 2 по 9 мая Открытие киноклуба на «Винзаводе», выставка «Альтернативная мода до прихода глянца, 1985–1995» и экспозиция «Чернобыль. 25 лет спустя»
В Москве открылся летний кинотеатр «КиноКлуб» В эту среду, седьмого июля, на территории Винзавода проект «F5» и Кино Без Границ открыли летний кинотеатр. Теперь в центре Москвы можно смотреть кино на открытом воздухе за сто пятьдесят рублей.
В Москве открылся летний кинотеатр «КиноКлуб» В эту среду, седьмого июля, на территории Винзавода проект «F5» и Кино Без Границ открыли летний кинотеатр. Теперь в центре Москвы можно смотреть кино на открытом воздухе за сто пятьдесят рублей.
ГОВОРЯТ И ПОКАЗЫВАЮТ В Питере есть один очень специальный киноклуб. Там смотрят кино про журналистов и слушают имеющих хоть какое-то отношение к медиа интересных людей. Он так и называется - "Слова и фильмы".