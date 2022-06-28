«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт» Реакция твиттера на единственный день жизни уникальной инициативы
«Художественный» первым в России покажет фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Герой»
Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается Его реконструкция затянулась на семь лет
«Каро» запустила услугу «Ключи от зала». Любой желающий может забронировать целый кинозал
На Садовом отреставрируют электротеатр «Форум» — один из старейших кинотеатров Москвы
Кино на «Флаконе» — новый драйв-ин-кинотеатр в Москве Где фильмы можно смотреть из своей машины
Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой
Летние кинотеатры в этом году уже не откроются
Кинотеатры скоро откроются, но драмы показывать не будут до зимы
Власти считают, зрители пока не готовы к тяжелым картинам
Кинотеатр «Ролан» на Чистых прудах выставили на торги. Но найти арендатора не могут
Объясняем, почему «Ролан» — не самое выгодное вложение
«Москино» поделилась программой своих кинотеатров, которые откроются 1 августа
Билеты уже в продаже
Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат
А также самые ожидаемые сериалы
На месте кинотеатра «Севастополь» сделали зону отдыха. Вот как изменилась территория
Возле Черкизовского пруда теперь не груда мусора, а газон
Beat Film Festival объявил даты и открыл продажу билетов
А также раскрыл детали образовательной программы
Кинотеатры в Москве откроются не раньше августа. Власти решают, что показывать зрителям (обновлено)
У самих кинотеатров информации о сроках открытия пока нет
«Яндекс» вместе с Дептрансом откроет бесплатный автокинотеатр
Сеансы будут проходить по субботам на парковке около метро «Филатов луг»
Проект высотки на месте «Соловья» заменят на более современный
Вокруг комплекса значительно расширятся общественные пространства
«Горизонт» на «Фрунзенской» закрывается. Кинотеатр не выдержал повышения арендной платы
Один из первых кинотеатров «Формулы кино» не выйдет из самоизоляции
Новый сезон в театрах начнется с сентября. Зрителей будут рассаживать в шахматном порядке
А вот музеи в ряде регионов начнут работу уже с июня
Бот от Okko, дающий персональные рекомендации по фильмам и сериалам
Совет зависит от настроения и предпочтений пользователя
«Каро» запустила киноплатформу с культовыми фильмами и выступлениями критиков
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