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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России закрылись 125 кинотеатров с начала *****

В России закрылись 125 кинотеатров с начала *****

Российским кинотеатрам запретили показывать фильмы в формате IMAX

Российским кинотеатрам запретили показывать фильмы в формате IMAX

«Ъ»: Из онлайн-кинотеатров начали пропадать старые иностранные фильмы

«Ъ»: Из онлайн-кинотеатров начали пропадать старые иностранные фильмы

«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт»
«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт» Реакция твиттера на единственный день жизни уникальной инициативы
«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт»

«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт»
Реакция твиттера на единственный день жизни уникальной инициативы

Организаторы «кинопродуктов» отменили акцию

обновлено

Организаторы «кинопродуктов» отменили акцию

Эксперты считают, что к осени в России закроются до 70 % кинотеатров

Эксперты считают, что к осени в России закроются до 70 % кинотеатров

IMAX ушла из России из-за миллиардных долгов

IMAX ушла из России из-за миллиардных долгов

Кинотеатр «Каро» будет показывать фильмы за один рубль
28 июня 2022

Кинотеатр «Каро» будет показывать фильмы за один рубль

Сборы кинотеатров упали больше, чем на половину
Исследование
13 мая 2022

Сборы кинотеатров упали больше, чем на половину

Как власти Москвы поддержат кинотеатры и кинокомпании
Список
6 мая 2022

Как власти Москвы поддержат кинотеатры и кинокомпании

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Искушение»
20 апреля 2022

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Искушение»

В кинотеатре WIP покажут нового «Бэтмена»
15 апреля 2022

В кинотеатре WIP покажут нового «Бэтмена»

В Госдуме предложили убрать западные фильмы из кинотеатров
Предложение дня
23 марта 2022

В Госдуме предложили убрать западные фильмы из кинотеатров

Кинотеатры заморозили цены на билеты
21 марта 2022

Кинотеатры заморозили цены на билеты

В кинотеатрах снова покажут «Брата», «Жмурки» и мультфильмы про богатырей
обновлено4 марта 2022

В кинотеатрах снова покажут «Брата», «Жмурки» и мультфильмы про богатырей

«Художественный» первым в России покажет фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Герой»
11 февраля 2022

«Художественный» первым в России покажет фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Герой»

В «Иллюзионе» пройдет ретроспектива азербайджанского кино
2 февраля 2022

В «Иллюзионе» пройдет ретроспектива азербайджанского кино

«Художественному» — 112 лет! В честь этого кинотеатр устроит фестиваль
11 ноября 2021

«Художественному» — 112 лет! В честь этого кинотеатр устроит фестиваль

Впервые с начала пандемии сборы в российских кинотеатрах вышли в плюс
18 октября 2021

Впервые с начала пандемии сборы в российских кинотеатрах вышли в плюс

8 октября 2021

Кино подорожало! Цены на билеты обновили шестилетний максимум

Студенты московских вузов смогут ходить на сеансы «Москино» за 150 рублей
7 сентября 2021

Студенты московских вузов смогут ходить на сеансы «Москино» за 150 рублей

Сквер у бывшего кинотеатра «Марс» в Алтуфьево благоустроят
3 августа 2021

Сквер у бывшего кинотеатра «Марс» в Алтуфьево благоустроят

В летнем кинотеатре «Москино Сокольники» покажут документальный фильм о самоизоляции
1 августа 2021

В летнем кинотеатре «Москино Сокольники» покажут документальный фильм о самоизоляции

23 июня 2021

Кинотеатры и театры Москвы смогут пускать в зал более 500 человек по QR-кодам

В бывшем кинотеатре «Кунцево» появится центр с библиотекой, концертным залом и кафе
31 мая 2021

В бывшем кинотеатре «Кунцево» появится центр с библиотекой, концертным залом и кафе

Каким получился кинотеатр «Художественный»

Каким получился кинотеатр «Художественный»

Каким получился кинотеатр «Художественный»

Каким получился кинотеатр «Художественный»

Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается
Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается Его реконструкция затянулась на семь лет
Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается

Кинотеатр «Художественный» наконец-то открывается
Его реконструкция затянулась на семь лет

15 марта 2021

Сеть кинотеатров «Каро» предложила геймерам арендовать кинозалы

1 декабря 2020

«Каро» запустила услугу «Ключи от зала». Любой желающий может забронировать целый кинозал

Как выглядит новый районный центр «Марс» в Алтуфьеве
Галерея
25 ноября 2020

Как выглядит новый районный центр «Марс» в Алтуфьеве

Как выглядят районные центры «Нева» и «Рассвет» в Москве
Галерея
27 октября 2020

Как выглядят районные центры «Нева» и «Рассвет» в Москве

В ТРЦ «Щелковский» появится детский кинозал
22 октября 2020

В ТРЦ «Щелковский» появится детский кинозал

Как выглядит кинотеатр «Художественный» после реставрации
Галерея
20 октября 2020

Как выглядит кинотеатр «Художественный» после реставрации

14 октября 2020

На Садовом отреставрируют электротеатр «Форум» — один из старейших кинотеатров Москвы

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на следующий год
3 октября 2020

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на следующий год

17 сентября 2020

«Каро» откроет вместе с ADG Group 29 кинотеатров в Москве

«Москино» покажет фильм о военной Москве под аккомпанемент «Интуриста» и Drojji
2 сентября 2020

«Москино» покажет фильм о военной Москве под аккомпанемент «Интуриста» и Drojji

Сеть «Каро» откроет свои кинотеатры в центрах «Саларис» и «Ангара»
1 сентября 2020

Сеть «Каро» откроет свои кинотеатры в центрах «Саларис» и «Ангара»

Кино на «Флаконе» — новый драйв-ин-кинотеатр в Москве
Кино на «Флаконе» — новый драйв-ин-кинотеатр в Москве Где фильмы можно смотреть из своей машины
Кино на «Флаконе» — новый драйв-ин-кинотеатр в Москве

Кино на «Флаконе» — новый драйв-ин-кинотеатр в Москве
Где фильмы можно смотреть из своей машины

20 августа 2020

Прокатчики подали иски к сети «Киномакс» на 172 миллиона

В Царицыне открыли районный центр «Эльбрус». Вот как он выглядит
Галерея
18 августа 2020

В Царицыне открыли районный центр «Эльбрус». Вот как он выглядит

Сервис дня
10 августа 2020

Okko Party для совместных кинопросмотров

На «Флаконе» откроется drive-in кинотеатр
3 августа 2020

На «Флаконе» откроется drive-in кинотеатр

На ВДНХ открылся VR-кинотеатр
1 августа 2020

На ВДНХ открылся VR-кинотеатр

31 июля 2020

Okko проведет бесплатные кинопоказы на корабле

30 июля 2020

«Каро» в саду «Эрмитаж» объявил программу

Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой

Летние кинотеатры в этом году уже не откроются

Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой

Кинотеатры скоро откроются, но драмы показывать не будут до зимы

Власти считают, зрители пока не готовы к тяжелым картинам

Кинотеатры скоро откроются, но драмы показывать не будут до зимы

Кинотеатр «Ролан» на Чистых прудах выставили на торги. Но найти арендатора не могут

Объясняем, почему «Ролан» — не самое выгодное вложение

Кинотеатр «Ролан» на Чистых прудах выставили на торги. Но найти арендатора не могут

«Москино» поделилась программой своих кинотеатров, которые откроются 1 августа

Билеты уже в продаже

«Москино» поделилась программой своих кинотеатров, которые откроются 1 августа

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

А также самые ожидаемые сериалы

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

На месте кинотеатра «Севастополь» сделали зону отдыха. Вот как изменилась территория

Возле Черкизовского пруда теперь не груда мусора, а газон

На месте кинотеатра «Севастополь» сделали зону отдыха. Вот как изменилась территория

Beat Film Festival объявил даты и открыл продажу билетов

А также раскрыл детали образовательной программы

Beat Film Festival объявил даты и открыл продажу билетов

Кинотеатры в Москве откроются не раньше августа. Власти решают, что показывать зрителям (обновлено)

У самих кинотеатров информации о сроках открытия пока нет

Кинотеатры в Москве откроются не раньше августа. Власти решают, что показывать зрителям (обновлено)

«Яндекс» вместе с Дептрансом откроет бесплатный автокинотеатр

Сеансы будут проходить по субботам на парковке около метро «Филатов луг»

«Яндекс» вместе с Дептрансом откроет бесплатный автокинотеатр

Проект высотки на месте «Соловья» заменят на более современный

Вокруг комплекса значительно расширятся общественные пространства

Проект высотки на месте «Соловья» заменят на более современный

«Горизонт» на «Фрунзенской» закрывается. Кинотеатр не выдержал повышения арендной платы

Один из первых кинотеатров «Формулы кино» не выйдет из самоизоляции

«Горизонт» на «Фрунзенской» закрывается. Кинотеатр не выдержал повышения арендной платы

Новый сезон в театрах начнется с сентября. Зрителей будут рассаживать в шахматном порядке

А вот музеи в ряде регионов начнут работу уже с июня

Новый сезон в театрах начнется с сентября. Зрителей будут рассаживать в шахматном порядке

Бот от Okko, дающий персональные рекомендации по фильмам и сериалам

Совет зависит от настроения и предпочтений пользователя

Бот от Okko, дающий персональные рекомендации по фильмам и сериалам

«Каро» запустила киноплатформу с культовыми фильмами и выступлениями критиков

Первое время сервис работает бесплатно

«Каро» запустила киноплатформу с культовыми фильмами и выступлениями критиков

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