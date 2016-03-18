Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Владельцы Pie Point и «Шоколадного ателье» открыли кондитерскую «Эклерная Клер»
В кондитерской предлагают эклеры со вкусом мадагаскарской ванили, эспрессо с шоколадом и лимонного крема с голубикой