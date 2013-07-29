В Петербурге за год закрылись сотни ресторанов и магазинов. Почему? Бедность потребителей, депрессия продавцов
В Петербурге за год закрылись сотни ресторанов и магазинов. Почему?
Бедность потребителей, депрессия продавцов
Бренд Kokosina закрывает магазины в Петербурге и Москве
И устраивает распродажу рюкзаков и сумок со скидкой 30 %
Бренд Kokosina закрывает магазины в Петербурге и Москве И устраивает распродажу рюкзаков и сумок со скидкой 30 %
Гид The Village: 8 магазинов с одеждой российских дизайнеров The Village нашёл восемь магазинов в Москве и Петербурге, специализирующихся только на одежде российских дизайнеров.