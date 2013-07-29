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В Петербурге за год закрылись сотни ресторанов и магазинов. Почему?
В Петербурге за год закрылись сотни ресторанов и магазинов. Почему? Бедность потребителей, депрессия продавцов
В Петербурге за год закрылись сотни ресторанов и магазинов. Почему?

В Петербурге за год закрылись сотни ресторанов и магазинов. Почему?
Бедность потребителей, депрессия продавцов

Бренд Kokosina закрывает магазины в Петербурге и Москве

И устраивает распродажу рюкзаков и сумок со скидкой 30 %

Бренд Kokosina закрывает магазины в Петербурге и Москве
И устраивает распродажу рюкзаков и сумок со скидкой 30 %

Гид The Village: 8 магазинов с одеждой российских дизайнеров
Гид The Village: 8 магазинов с одеждой российских дизайнеров The Village нашёл восемь магазинов в Москве и Петербурге, специализирующихся только на одежде российских дизайнеров.
Гид The Village: 8 магазинов с одеждой российских дизайнеров

Гид The Village: 8 магазинов с одеждой российских дизайнеров
The Village нашёл восемь магазинов в Москве и Петербурге, специализирующихся только на одежде российских дизайнеров.