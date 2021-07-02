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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве откроется фестиваль коллажей «Режь да клей»
2 июля 2021

В Москве откроется фестиваль коллажей «Режь да клей»

Онлайн-планировщик декора IKEA

Чтобы сделать идеальный настенный коллаж

Онлайн-планировщик декора IKEA

Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть
Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть Вечеринка с командой W-O-S, экскурсия в бункере и бесконечные перформансы
Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть

Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть
Вечеринка с командой W-O-S, экскурсия в бункере и бесконечные перформансы

Трамп в кроссовках Balenciaga — политики хайпят в инстаграме дизайнера
Трамп в кроссовках Balenciaga — политики хайпят в инстаграме дизайнера Обама, Елизавета II и Тереза Мэй оделись в Vetements и Kappa
Трамп в кроссовках Balenciaga — политики хайпят в инстаграме дизайнера

Трамп в кроссовках Balenciaga — политики хайпят в инстаграме дизайнера
Обама, Елизавета II и Тереза Мэй оделись в Vetements и Kappa

В Центре братьев Люмьер покажут коллажи об СССР голландской художницы Тамары Стофферс

Выставка продлится до 30 июня

В Центре братьев Люмьер покажут коллажи об СССР голландской художницы Тамары Стофферс

Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина
Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина Которого не хватает российским медиа
Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина

Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина
Которого не хватает российским медиа

Интерактивные коллажи с дореволюционными фотографиями Москвы и Петербурга

Коллажи опубликовала газета The Guardian

Интерактивные коллажи с дореволюционными фотографиями Москвы и Петербурга

В Новогирееве пройдёт серия бесплатных мастер-классов по дизайну

На занятиях можно будет научиться графике, коллажу и дизайну интерьеров

В Новогирееве пройдёт серия бесплатных мастер-классов по дизайну