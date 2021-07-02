Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть Вечеринка с командой W-O-S, экскурсия в бункере и бесконечные перформансы
Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть Вечеринка с командой W-O-S, экскурсия в бункере и бесконечные перформансы
Трамп в кроссовках Balenciaga — политики хайпят в инстаграме дизайнера Обама, Елизавета II и Тереза Мэй оделись в Vetements и Kappa
Трамп в кроссовках Balenciaga — политики хайпят в инстаграме дизайнера Обама, Елизавета II и Тереза Мэй оделись в Vetements и Kappa
В Центре братьев Люмьер покажут коллажи об СССР голландской художницы Тамары Стофферс
Выставка продлится до 30 июня
Интерактивные коллажи с дореволюционными фотографиями Москвы и Петербурга
Коллажи опубликовала газета The Guardian
В Новогирееве пройдёт серия бесплатных мастер-классов по дизайну
На занятиях можно будет научиться графике, коллажу и дизайну интерьеров