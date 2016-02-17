Коммунальщики планируют передавать коллекторам долги по ЖКХ
О такой возможности заявили «Мосэнерго» и «Росводоканал»
«Мне угрожают коллекторы» Клей в замке, кавказский акцент, интим-реклама и надписи в подъезде — как выбивают долги у тех, кто взял микрокредиты и не платит
Коллекторы нашли способ общаться с должниками по ночам
Одна из МФО уже привлечена к ответственности за этот способ
В России с января 2017 года могут приостановить работу коллекторов
Для работы им необходимо получить разрешение у ФСПП, но для этого у службы нет соответствующих полномочий
Контроль над коллекторами передадут судебным приставам и Минюсту
Участники рынка опасаются, что разделение функций между ведомствами может привести к разным трактовкам законодательства
Госдума одобрила законопроект, ограничивающий деятельность коллекторов
Согласно документу, коллектор не имеет права причинять должнику вред, угрожать и применять физическую силу
В Госдуму внесли законопроект об ограничении деятельности коллекторов
Правила общения с должниками строго регламентируют