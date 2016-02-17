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Новости

Коммунальщики планируют передавать коллекторам долги по ЖКХ

О такой возможности заявили «Мосэнерго» и «Росводоканал»

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Новости

Коммунальщики планируют передавать коллекторам долги по ЖКХ О такой возможности заявили «Мосэнерго» и «Росводоканал»

«Мне угрожают коллекторы»
Личные финансы
«Мне угрожают коллекторы»Клей в замке, кавказский акцент, интим-реклама и надписи в подъезде — как выбивают долги у тех, кто взял микрокредиты и не платит
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«Мне угрожают коллекторы»
Личные финансы

«Мне угрожают коллекторы» Клей в замке, кавказский акцент, интим-реклама и надписи в подъезде — как выбивают долги у тех, кто взял микрокредиты и не платит

Город

Коллекторы нашли способ общаться с должниками по ночам

Одна из МФО уже привлечена к ответственности за этот способ

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Город

Коллекторы нашли способ общаться с должниками по ночам Одна из МФО уже привлечена к ответственности за этот способ

Новости

В России с января 2017 года могут приостановить работу коллекторов

Для работы им необходимо получить разрешение у ФСПП, но для этого у службы нет соответствующих полномочий

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Новости

В России с января 2017 года могут приостановить работу коллекторов Для работы им необходимо получить разрешение у ФСПП, но для этого у службы нет соответствующих полномочий

Новости

Контроль над коллекторами передадут судебным приставам и Минюсту

Участники рынка опасаются, что разделение функций между ведомствами может привести к разным трактовкам законодательства

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Новости

Контроль над коллекторами передадут судебным приставам и Минюсту Участники рынка опасаются, что разделение функций между ведомствами может привести к разным трактовкам законодательства

Ситуация

Госдума одобрила законопроект, ограничивающий деятельность коллекторов

Согласно документу, коллектор не имеет права причинять должнику вред, угрожать и применять физическую силу

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Ситуация

Госдума одобрила законопроект, ограничивающий деятельность коллекторов Согласно документу, коллектор не имеет права причинять должнику вред, угрожать и применять физическую силу

Город

В Госдуму внесли законопроект об ограничении деятельности коллекторов

Правила общения с должниками строго регламентируют

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Город

В Госдуму внесли законопроект об ограничении деятельности коллекторов Правила общения с должниками строго регламентируют