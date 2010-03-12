Очередной «Винтажный маркет» пройдет в особняке на Мясницкой
Закупиться винтажными вещами можно будет только в течение одного дня
Ножи Саркиса Григоряна The Village приходит в гости к знакомым коллекционерам и просит рассказать о вещах, которые они собирают
Ножи Саркиса Григоряна The Village приходит в гости к знакомым коллекционерам и просит рассказать о вещах, которые они собирают
Коллекционеры винила Героями этого выпуска стали Тимур и Соня Омар, ди-джеи, занимающиеся коллекционированием разных вещей с самого детства, но все же главное их увлечение — винил.