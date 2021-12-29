Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры

Золотая лихорадка

150 тысяч долларов — сумма крайне скромная по сравнению с теми, за которые в 2021 году продавались NFT. Революция произошла 11 марта, когда Christie’s выставил на торги цифровое произведение искусства художника Майка Винкельманна (он же Beeple). Это был первый раз, когда ведущий аукционный дом продавал NFT. Работа «Ежедневно: первые 5 000 дней» ушла с молотка за баснословные 69,3 миллиона долларов, хотя стартовала с цены всего в 100 долларов. Эта продажа сделала Винкельманна одним из самых дорогих ныне живущих художников. Ему не удалось обойти лишь двоих — американца Джеффа Кунса и британца Дэвида Хокни.

В 2021 году работы Винкельманна выросли в цене в сотни раз. Так, в октябре 2020-го десятисекундный ролик «Перекресток» Beeple продал коллекционеру из Майами Пабло Родригесу-Фрайде всего за 67 тысяч долларов. А тот спустя пару месяцев перепродал работу уже за 6,6 миллиона.

В течение года с NFT было много выгодных сделок. К Christie’s присоединился Sotheby’s и на своих торгах за 11,7 миллиона долларов продал «Криптопанка № 7523» — пиксельное изображение инопланетянина в защитной маске. Серия CryptoPunk с простыми мультяшными портретами начала складываться в 2017 году и стала одной из первых успешных серий NFT-токенов на рынке.

Не прошли мимо NFT и звезды. В феврале 2021 года певица Граймс на площадке Nifty Gateway выручила 5,8 миллиона долларов. И это всего за 20 минут торгов. На продажу она выставила коллекцию изображений и видео, которую создала вместе со своим братом. Героем серии стал младенец-херувим, выпускающий стрелы в земной шар.

В марте основатель Twitter Джек Дорси выставил на площадке Valuables NFT первый в истории твит и продал его за 2,9 миллиона долларов. А певец Абель Тесфайе (The Weeknd) в апреле выручил за восемь NFT-лотов 2 миллиона. Среди них была неизданная песня «The Source» в сопровождении ролика с трехмерной моделью головы музыканта. Также артист выставил три аудиовизуальные инсталляции и четыре статичных изображения.