Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры Почему 2021 год стал для NFT прорывным
Уходящий 2021 год, без сомнения, стал годом NFT. В рейтинге Power 100, который ежегодно составляет авторитетный журнал ArtReview и в который попадают самые влиятельные персоны мировой арт-сцены, невзаимозаменяемый токен занял первую строчку. На NFT обратили внимание не только прогрессивные коллекционеры, но и статусные аукционные дома и музеи. Так, российский Эрмитаж в 2021 году провел выставку цифрового искусства и даже продавал NFT-копии картин из своей коллекции. Для тех, кого феномен NFT вдруг обошел стороной, мы вместе с Lenovo решили вспомнить самые громкие продажи этого года и поговорить с цифровой художницей Meta Rite о том, что значат термины «заминтить» и «залистить» и где встретить криптоколлекционеров.
Всего три буквы
NFT — аббревиатура в 2021 году очень популярная. Но могут найтись те, кто не знает, что она означает. NFT — это невзаимозаменяемый токен — новый вид криптоактивов. В чем его уникальность? Невзаимозаменяемый токен — штучный товар. Технология NFT впервые в истории позволила отличить цифровую копию от цифрового оригинала. Покупатель NFT получает не просто ссылку на что-то в Сети, а токен. Это — цифровой сертификат, зарегистрированный в базе данных блокчейн и содержащий информацию о приобретенном активе. В случае с цифровым произведением искусства — данные о его создателе и предыдущих владельцах. Информация, записанная в блокчейн, хранится на множестве компьютеров по всему миру, и изменить или удалить ее нельзя. Сегодня с помощью NFT продают различные цифровые товары: твиты, мемы, видео. В конце декабря на аукционе Aguttes с молотка ушло первое в мире СМС, отправленное 3 декабря 1992 года и состоявшее из двух слов: «Merry Christmas». Сумма сделки составила 150 тысяч долларов.
Золотая лихорадка
150 тысяч долларов — сумма крайне скромная по сравнению с теми, за которые в 2021 году продавались NFT. Революция произошла 11 марта, когда Christie’s выставил на торги цифровое произведение искусства художника Майка Винкельманна (он же Beeple). Это был первый раз, когда ведущий аукционный дом продавал NFT. Работа «Ежедневно: первые 5 000 дней» ушла с молотка за баснословные 69,3 миллиона долларов, хотя стартовала с цены всего в 100 долларов. Эта продажа сделала Винкельманна одним из самых дорогих ныне живущих художников. Ему не удалось обойти лишь двоих — американца Джеффа Кунса и британца Дэвида Хокни.
В 2021 году работы Винкельманна выросли в цене в сотни раз. Так, в октябре 2020-го десятисекундный ролик «Перекресток» Beeple продал коллекционеру из Майами Пабло Родригесу-Фрайде всего за 67 тысяч долларов. А тот спустя пару месяцев перепродал работу уже за 6,6 миллиона.
В течение года с NFT было много выгодных сделок. К Christie’s присоединился Sotheby’s и на своих торгах за 11,7 миллиона долларов продал «Криптопанка № 7523» — пиксельное изображение инопланетянина в защитной маске. Серия CryptoPunk с простыми мультяшными портретами начала складываться в 2017 году и стала одной из первых успешных серий NFT-токенов на рынке.
Не прошли мимо NFT и звезды. В феврале 2021 года певица Граймс на площадке Nifty Gateway выручила 5,8 миллиона долларов. И это всего за 20 минут торгов. На продажу она выставила коллекцию изображений и видео, которую создала вместе со своим братом. Героем серии стал младенец-херувим, выпускающий стрелы в земной шар.
В марте основатель Twitter Джек Дорси выставил на площадке Valuables NFT первый в истории твит и продал его за 2,9 миллиона долларов. А певец Абель Тесфайе (The Weeknd) в апреле выручил за восемь NFT-лотов 2 миллиона. Среди них была неизданная песня «The Source» в сопровождении ролика с трехмерной моделью головы музыканта. Также артист выставил три аудиовизуальные инсталляции и четыре статичных изображения.
Миллениалы пришли за искусством в онлайн
В 2021 году случился настоящий бум NFT. И это подтверждают цифры. В 2021 году коллекционеры и трейдеры потратили на невзаимозаменяемые токены 22 миллиарда долларов против 100 миллионов в 2020-м. Такие данные опубликовало издание The Guardian со ссылкой на аналитический сервис DappRadar.
Цифровое искусство появилось не в 2021-м, а намного раньше — в 90-х. Но такой популярности, как традиционное, оно не набирало, потому что продавать и экспонировать его было сложно. Но когда случилась пандемия и все ушли в онлайн, музеям, галереям и аукционным домам не осталось ничего, кроме как быстро этому научиться. Способствовало популярности и то, что активными коллекционерами стали миллениалы. По данным доклада банка UBS и ярмарки Art Basel за 2020 год, 92 % из них покупают искусство онлайн.
Как рынок NFT поведет себя в 2022-м и в более далекой перспективе, пока говорить рано. И мнения тут разнятся. Одни считают, что развивающиеся технологии будут диктовать свои правила в том числе и в сфере искусства. Другие думают, что ажиотаж на рынке NFT утихнет и он станет похож на рынок современного искусства — с более стабильными и понятными ценами.
NFT по-русски
История с NFT не обошла стороной и Россию. В нее включились как художники, так и культурные институции. Одним из первых выставку цифрового искусства провел Эрмитаж. Виртуальная экспозиция «Незримый эфир» открылась 10 ноября, на ней были представлены картины и медиафайлы, созданные с помощью технологии блокчейна. Посетители выставки должны были регистрироваться на специальном сайте и выбирать себе аватар и цвет его одежды.
Для Эрмитажа это был не единственный опыт с NFT. Летом 2021 года главный петербургский музей продал несколько цифровых копий полотен из своей коллекции, среди которых были «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Возможно, Эрмитаж решил взять пример с итальянской галереи Уффици, которая весной 2021-го выпустила криптокопию «Мадонны Дони» Микеланджело. Ее продали за 140 тысяч евро.
Российские художники тоже активно продавали NFT. Правда, цены на их работы были намного ниже, чем у их западных коллег. Покрас Лампас выставил на криптоаукцион Foundation.app проекцию своего полотна на крупнейшую гидроэлектростанцию Северного Кавказа — Чиркейскую ГЭС и продал цифровое произведение за 29 тысяч долларов. А арт-дуэт ППСС (художники Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски) создал токен своей работы «Новый мир», представляющей карту нового мира из лоскутов ткани. Цена на него на платформе Rarible остановилась на отметке примерно в 15 тысяч долларов.
Meta Rite
цифровая художница
Как создается NFT-работа? Как она превращается в токен?
NFT можно создать из чего угодно: из фотографии, видео, скриншота или оцифрованной традиционной живописи. Но если мы говорим о среднестатистическом художнике, который продает свою работу на NFT-маркетплейсе, то тут можно выделить ряд закономерностей. В 95 % случаев это цифровое искусство, созданное на компьютере с помощью графических редакторов и программ для 3D-моделирования. Лично я использую Procreate, Photoshop и несколько приложений для 3D.
Цифровое искусство отличается от любого другого только набором инструментов, которые участвуют в его создании. Критерии качества у цифрового и аналогового арта совпадают. И там и там важна идея, композиция, цветовое решение, ритм, концепт, все то, что определяет чувства человека, сидящего по ту сторону экрана или стоящего по ту сторону холста.
После того, как художник понимает, что его произведение готово, наступает время отправлять его в мир интернета 3.0. На сцену выходит NFT-маркетплейс. В основном площадки для продажи NFT функционируют на блокчейне эфириум, соответственно, нужен эфир (валюта), чтобы заминтить (создать запись в блокчейне) и залистить работу (поставить на нее цену). В момент минта работе присваивается запись в блокчейне, а художник получает в свое распоряжение невзаимозаменяемый токен.
Как происходит продажа NFT-работ?
Сама продажа происходит довольно просто: коллекционер делает ставку на работу или сразу покупает ее. Гораздо интереснее то, что происходит до. Художник никогда не знает, где именно встретит своего покупателя и кто начнет аукцион на его арт. Чаще всего путь к сердцу коллекционера лежит через Twitter. Лайки, комментарии, подписки, общение с криптосообществом — все это необходимо художнику, нацеленному на продажи.
На NFT сейчас художник может заработать больше, чем на классических арт-объектах?
Все зависит от конкретного случая. Есть прецеденты, когда артисты тратят большие деньги на токенизацию своих произведений, но в итоге продать их не удается. Какие-то художники без проблем реализовывают свой аналоговый арт, но не могут продать NFT, и наоборот.
Традиционный коллекционер и криптоколлекционер — как две реки, которые текут рядом, но не пересекаются. Столько хайпа вокруг NFT возникло в том числе из-за нестыковки традиционного арт-мира и непонятно откуда возникшего рынка криптоискусства, в котором вдруг зазвучали астрономические суммы. Если до появления NFT ценник на произведения искусства устанавливали художественные галереи и все зависело от институциональной карьеры художника, то с появлением блокчейна любой автор получил возможность не только сам себя оценить, но и сам себя продать.
NFT-коллекционеры — это не традиционные коллекционеры, посещающие галереи и строго следящие за качеством своих собраний. Криптоэнтузиаст может иметь в своей коллекции и криптокотика, и AES+F, и работу никому не известного художника — просто потому, что понравилась. Именно это «потому что понравилось» и дает старт многим NFT-авторам. Один коллекционер покупает первую работу, потом подключается второй, потом третий случайно находит автора в Twitter и тоже приобретает. Художник обрастает продажами, цены растут, появляется вторичный рынок.
Где вы храните NFT-работы и как их выставлять?
Это хороший вопрос. Токен (запись в блокчейне), подтверждающий владение работой, лежит в кошельке владельца NFT, сама же картинка находится на стороннем сервисе — в системе хранения файлов (IFPS). Токен — это цифровой сертификат, свидетельствующий, что именно вы обладаете оригиналом данной работы. Автор, как и любой пользователь интернета, может хранить картинку где угодно: на телефоне, флешке, компьютере, планшете, но это ничего не значит. Цифровую работу можно по-прежнему скачивать, копировать и пересылать, но обладателем подлинника будет только тот, кому принадлежит токен. Раньше отсутствие у цифрового искусства оригинала было большой проблемой, его было невозможно продать, не придав ему физическую форму. NFT решило этот вопрос, и в этом революционность этой технологии.
Другая знаковая история, которую принесли с собой невзаимозаменяемые токены, — интерес к диджитал-арту как таковому. И здесь мы подходим ко второй части вопроса — как выставлять цифровые работы? Еще несколько лет назад это было большой проблемой. Диджитал-выставок почти не было. Ведь для цифровой выставки надо купить или арендовать экраны, это гораздо сложнее и дороже, чем экспонировать традиционную живопись, скульптуру, арт-объекты. Но NFT-волна вынесла цифровой арт на передовой край общественного внимания. Только за эти полгода мои работы приняли участие в шести выставках, двух форумах и одной международной конференции.
Почему вы стали работать с NFT? Для вас в этом есть некий эксперимент и технический вызов?
Когда я впервые прочитала об NFT, то испытала катарсис. Я поняла, что эта технология существует для меня, а я — для нее. Это был недостающий пазл в моем романе с цифровым искусством. И технический вызов, разумеется, тоже. Но в первый раз купить криптовалюту и разобраться с NFT-площадками оказалось не так-то просто.
Как надолго пришли NFT?
NFT пришли навсегда. Другое дело, что когда-нибудь эта технология будет для человечества как черно-белый телевизор, ей на смену придут более совершенные и безупречные аналоги, которые расширят и углубят открытые блокчейном возможности.
Для создания NFT и не только
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