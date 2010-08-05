Сколько женщин среди болельщиков ЧМ-2018
И какие страны лидируют по числу фанатов, купивших билеты на матчи турнира
Россия может запретить ввоз цветов из Нидерландов
От этого решения может пострадать в том числе и Колумбия
Как у них: Что делают в новогоднюю ночь жители Индонезии, Польши и Колумбии Пробежать с чемоданами вокруг дома, надеть красные трусы, протрубить в горн и съесть под бой часов 12 виноградин — The Village узнал у жителей разных стран, как встретить Новый год и не облажаться.
Как у них: Что делают в новогоднюю ночь жители Индонезии, Польши и Колумбии Пробежать с чемоданами вокруг дома, надеть красные трусы, протрубить в горн и съесть под бой часов 12 виноградин — The Village узнал у жителей разных стран, как встретить Новый год и не облажаться.
Колумбийскую компанию мультимиллиардера Карлоса Слима оштрафовали на $45 млн
Её признали виновной в использовании своего главенствующего положения на рынке с целью ограничения конкуренции