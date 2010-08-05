Как у них: Что делают в новогоднюю ночь жители Индонезии, Польши и Колумбии

Пробежать с чемоданами вокруг дома, надеть красные трусы, протрубить в горн и съесть под бой часов 12 виноградин — The Village узнал у жителей разных стран, как встретить Новый год и не облажаться.