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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Чем центр Москвы отличается от спальных районов
Чем центр Москвы отличается от спальных районов The Village узнал разницу в ценах на жильё, количестве баров и преступлений между ЦАО и другими округами столицы
Чем центр Москвы отличается от спальных районов

Чем центр Москвы отличается от спальных районов
The Village узнал разницу в ценах на жильё, количестве баров и преступлений между ЦАО и другими округами столицы

Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино»
Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино» The Village узнал у эксперта, правда ли в центре живут «богатые и знаменитые», а на окраинах — «шариковы»
Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино»

Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино»
The Village узнал у эксперта, правда ли в центре живут «богатые и знаменитые», а на окраинах — «шариковы»

Я — «саранча», и горжусь этим

Я — «саранча», и горжусь этимРедактор The Village Сергей Бабкин, проживающий в Гольянове, отвечает жителям Патриарших прудов

Я — «саранча», и горжусь этим

Я — «саранча», и горжусь этим
Редактор The Village Сергей Бабкин, проживающий в Гольянове, отвечает жителям Патриарших прудов

На Патриарших усилили полицейские патрули у баров

Горожан, которые шумно ведут себя после 23:00, обещают штрафовать

На Патриарших усилили полицейские патрули у баров

«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших
«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших The Village проследил историю противостояния местных жителей и ресторанного бизнеса в центре Москвы
«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших

«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших
The Village проследил историю противостояния местных жителей и ресторанного бизнеса в центре Москвы