Чем центр Москвы отличается от спальных районов The Village узнал разницу в ценах на жильё, количестве баров и преступлений между ЦАО и другими округами столицы
Чем центр Москвы отличается от спальных районов
The Village узнал разницу в ценах на жильё, количестве баров и преступлений между ЦАО и другими округами столицы
Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино» The Village узнал у эксперта, правда ли в центре живут «богатые и знаменитые», а на окраинах — «шариковы»
Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино» The Village узнал у эксперта, правда ли в центре живут «богатые и знаменитые», а на окраинах — «шариковы»
Я — «саранча», и горжусь этимРедактор The Village Сергей Бабкин, проживающий в Гольянове, отвечает жителям Патриарших прудов
Я — «саранча», и горжусь этим Редактор The Village Сергей Бабкин, проживающий в Гольянове, отвечает жителям Патриарших прудов
На Патриарших усилили полицейские патрули у баров
Горожан, которые шумно ведут себя после 23:00, обещают штрафовать
«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших The Village проследил историю противостояния местных жителей и ресторанного бизнеса в центре Москвы