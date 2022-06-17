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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Украина не сможет провести конкурс «Евровидение» в 2023 году
обновлено17 июня 2022

Украина не сможет провести конкурс «Евровидение» в 2023 году

25 февраля 2022

Организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе

Языковая Школа имени Гюнтера Грасса разыграет авиабилеты в Европу
Конкурс
16 февраля 2022

Языковая Школа имени Гюнтера Грасса разыграет авиабилеты в Европу

Ночевка в ТЦ «Авиапарк» в День всех влюбленных
Конкурс
4 февраля 2022

Ночевка в ТЦ «Авиапарк» в День всех влюбленных

Лучшие работы дизайнеров upcycle-одежды покажут на Неделе моды в Москве
Конкурс
28 января 2022

Лучшие работы дизайнеров upcycle-одежды покажут на Неделе моды в Москве

Apple выберет лучшие макрофото, снятые на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max
Конкурс
26 января 2022

Apple выберет лучшие макрофото, снятые на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max

Предновогодний ужин в квартире Нади из «Иронии судьбы»
Конкурс
20 декабря 2021

Предновогодний ужин в квартире Нади из «Иронии судьбы»

Beat Film Festival открыл прием заявок для участия в Национальном конкурсе
20 декабря 2021

Beat Film Festival открыл прием заявок для участия в Национальном конкурсе

Московская биеннале молодого искусства объявила конкурс для кураторов
18 ноября 2021

Московская биеннале молодого искусства объявила конкурс для кураторов

15 ноября 2021

Посольство Великобритании в Москве запустило лидерскую программу для профессионалов из сферы культуры

Конкурс
2 октября 2021

Фонд Потанина поддержит проекты, которые сохранят объекты индустриального наследия

Конкурс
22 сентября 2021

«ВКонтакте» запустила гранты для культурных проектов

Музей стрит-арта выберет лучшую концепцию скульптуры вместо «Большой глины № 4»
Конкурс
23 августа 2021

Музей стрит-арта выберет лучшую концепцию скульптуры вместо «Большой глины № 4»

Финалисты конкурса на лучшую концепцию нового павильона Garage Screen
Список
5 августа 2021

Финалисты конкурса на лучшую концепцию нового павильона Garage Screen

Арт-квартал Хохловка выберет лучшую концепцию культурного центра в палатах Украинцева
Конкурс
5 августа 2021

Арт-квартал Хохловка выберет лучшую концепцию культурного центра в палатах Украинцева

YouTube приглашает креаторов, которые говорят и поют на языках народов России, спеть «Песню друзей»
Конкурс
11 июля 2021

YouTube приглашает креаторов, которые говорят и поют на языках народов России, спеть «Песню друзей»

Конкурс
9 июля 2021

Adobe предложили российским художникам адаптировать героев «Руслана и Людмилы» для современного мира

обновлено16 июля 2021

Beat Film Festival и «Точка» продлили опен-колл на создание документального фильма о своем деле

Canon выберет лучших видеографов и женщин-фотожурналистов. Победители получат грант на сумму 8 000 евро
Конкурс
25 марта 2021

Canon выберет лучших видеографов и женщин-фотожурналистов. Победители получат грант на сумму 8 000 евро

25 марта 2021

Lamoda запустила конкурс для молодых дизайнеров. Можно выиграть миллион рублей

Компания Dyson объявила конкурс для инженеров и дизайнеров. Можно выиграть 200 тысяч рублей
17 марта 2021

Компания Dyson объявила конкурс для инженеров и дизайнеров. Можно выиграть 200 тысяч рублей

16 февраля 2021

«Яндекс» запустил конкурс для архитекторов и дизайнеров по обустройству «офиса будущего»

Идеи по использованию дворца в Геленджике из расследования Алексея Навального
Конкурс
8 февраля 2021

Идеи по использованию дворца в Геленджике из расследования Алексея Навального

Beat Film Festival 2021 открыл прием заявок на участие в конкурсе
15 декабря 2020

Beat Film Festival 2021 открыл прием заявок на участие в конкурсе

10 декабря 2020

Студенты Школы дизайна ВШЭ сделают клипы музыкантам. Прием заявок уже открыт

22 октября 2020

Конкурс российских документалок Show RUS! открыл прием заявок

Ozon объявил конкурс для уличных художников. Победители оформят пункты выдачи заказов
24 сентября 2020

Ozon объявил конкурс для уличных художников. Победители оформят пункты выдачи заказов

19 сентября 2020

«Академия звука» запустила конкурс для музыкантов. Победители смогут пройти обучение и выпустить свой трек

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без Ленина
обновлено14 сентября 2020

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без Ленина

Фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в онлайн-формате
19 августа 2020

Фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в онлайн-формате

Artplay объявил конкурс на создание эскиза граффити
12 августа 2020

Artplay объявил конкурс на создание эскиза граффити

6 августа 2020

Mutabor приглашает создать арт-объекты ко дню рождения «Армы»

5 августа 2020

Внедрением системы распознавания лиц в метро займется «Максимателеком»

Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen

Фестиваль документального кино стартует уже 1 августа

Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Лучший снимок сделал парень из Петербурга

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Дептранс предложил художникам расписать поезд московского метрополитена

Заявку на участие можно отправить до 15 августа

Дептранс предложил художникам расписать поезд московского метрополитена

Фонд V–A–C объявил победителя конкурса на создание униформы для сотрудников ГЭС-2 (обновлено)

Выбирать победителя будет Гоша Рубчинский

Фонд V–A–C объявил победителя конкурса на создание униформы для сотрудников ГЭС-2 (обновлено)

Россияне смогут принять участие в конкурсе по созданию символа 800-летия Нижнего Новгорода

Победителю достанется iPad Pro

Россияне смогут принять участие в конкурсе по созданию символа 800-летия Нижнего Новгорода

InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики»

Это первая школа в рамках большой образовательной программы «Я думаю»

InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики»

Власти объявили конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов

Серые коробки хотят превратить в произведения искусства

Власти объявили конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов

«Роскомсвобода» запустила хакатон для создания проектов в области здравоохранения

Призовой фонд Pandemic Hackathon — 1,5 миллиона рублей

«Роскомсвобода» запустила хакатон для создания проектов в области здравоохранения

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля

Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля

Samsung ищет креативные идеи повторного использования картонной коробки

Приз 20 тысяч долларов самым творческим участникам

Samsung ищет креативные идеи повторного использования картонной коробки

Little Big показали клип на песню для «Евровидения» (обновлено)

Группа запустила челлендж в TikTok

Little Big показали клип на песню для «Евровидения» (обновлено)

Половина победителей конкурса Apple на лучшие фото в ночном режиме — из России. Вот их работы

Снимки появятся на билбордах разных стран

Половина победителей конкурса Apple на лучшие фото в ночном режиме — из России. Вот их работы

adidas Originals запустил конкурс на лучшие идеи для своей резиденции в центре Москвы

Каждый может придумать, как наполнить креативное пространство со студией звукозаписи и площадками для съемок

adidas Originals запустил конкурс на лучшие идеи для своей резиденции в центре Москвы

Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)

Главным событием станет сожжение моста

Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)

Москвичи смогут предложить идеи по улучшению городского транспорта

Конкурс продлится до марта

Москвичи смогут предложить идеи по улучшению городского транспорта

Apple ищет лучшие фотографии, сделанные в ночном режиме

Победителей ждет известность

Apple ищет лучшие фотографии, сделанные в ночном режиме

Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb

Семейных поваров приглашают на обучение в Италию

Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb

Signal объявил конкурс на создание арт-объектов для следующего фестиваля

Четыре лучших проекта получат 400 тысяч рублей на реализацию

Signal объявил конкурс на создание арт-объектов для следующего фестиваля

Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды

Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете

Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды

«Никола-Ленивец» объявил конкурс на арт-объект для Масленицы

Его будут строить несколько месяцев и сожгут за пару часов

«Никола-Ленивец» объявил конкурс на арт-объект для Масленицы

Мэрия начала собирать заявки на конкурсы по экологии и благоустройству

Победители получат от 70 до 200 тысяч рублей

Мэрия начала собирать заявки на конкурсы по экологии и благоустройству

Бренд «Юность» запустил конкурс для дизайнеров

Победитель создаст лимитированную коллекцию

Бренд «Юность» запустил конкурс для дизайнеров

Архитекторы, дизайнеры и студенты могут поучаствовать в конкурсе по благоустройству Москвы

Лучший проект воссоздадут в одном из районов города

Архитекторы, дизайнеры и студенты могут поучаствовать в конкурсе по благоустройству Москвы

Онлайн-квесты на знание города от «2ГИС»

Лучшим спецагентам подарят гаджеты

Онлайн-квесты на знание города от «2ГИС»

Лучшие фотографии Москвы

В «Зарядье» подвели итоги конкурса городской фотографии «Планета Москва»

Лучшие фотографии Москвы

Райффайзенбанк проведет хакатон с призовым фондом в 600 тысяч рублей

Участники смогут получить предложение о работе в компании

Райффайзенбанк проведет хакатон с призовым фондом в 600 тысяч рублей

Sony запустила бесплатный курс о кино и конкурс для режиссеров

Нужно снять короткометражку до конца августа

Sony запустила бесплатный курс о кино и конкурс для режиссеров

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