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Adobe предложили российским художникам адаптировать героев «Руслана и Людмилы» для современного мира
Beat Film Festival и «Точка» продлили опен-колл на создание документального фильма о своем деле
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Компания Dyson объявила конкурс для инженеров и дизайнеров. Можно выиграть 200 тысяч рублей
«Яндекс» запустил конкурс для архитекторов и дизайнеров по обустройству «офиса будущего»
Ozon объявил конкурс для уличных художников. Победители оформят пункты выдачи заказов
«Академия звука» запустила конкурс для музыкантов. Победители смогут пройти обучение и выпустить свой трек
Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без Ленина
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Дептранс предложил художникам расписать поезд московского метрополитена
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Фонд V–A–C объявил победителя конкурса на создание униформы для сотрудников ГЭС-2 (обновлено)
Выбирать победителя будет Гоша Рубчинский
Россияне смогут принять участие в конкурсе по созданию символа 800-летия Нижнего Новгорода
Победителю достанется iPad Pro
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