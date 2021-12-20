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Кинофестиваль Beat Film Festival открыл прием заявок для участия в Национальном конкурсе 2022 года.
В конкурсе могут принять участие молодые режиссеры с документальными фильмами любого хронометража, предлагающие свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом.
Фильмы, претендующие на включение в конкурс, должны быть созданы в 2021 или 2022 году и иметь премьерный статус. Заявки на участие в нацконкурсе Beat Film Festival принимаются до 1 апреля на сайте.
Источник, фотографии: пресс-служба фестиваля