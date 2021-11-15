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15 ноября 2021

Посольство Великобритании в Москве запустило лидерскую программу для профессионалов из сферы культуры

Конкурс
2 октября 2021

Фонд Потанина поддержит проекты, которые сохранят объекты индустриального наследия

Конкурс
22 сентября 2021

«ВКонтакте» запустила гранты для культурных проектов

Музей стрит-арта выберет лучшую концепцию скульптуры вместо «Большой глины № 4»
Конкурс
23 августа 2021

Музей стрит-арта выберет лучшую концепцию скульптуры вместо «Большой глины № 4»

Финалисты конкурса на лучшую концепцию нового павильона Garage Screen
Список
5 августа 2021

Финалисты конкурса на лучшую концепцию нового павильона Garage Screen

Арт-квартал Хохловка выберет лучшую концепцию культурного центра в палатах Украинцева
Конкурс
5 августа 2021

Арт-квартал Хохловка выберет лучшую концепцию культурного центра в палатах Украинцева

YouTube приглашает креаторов, которые говорят и поют на языках народов России, спеть «Песню друзей»
Конкурс
11 июля 2021

YouTube приглашает креаторов, которые говорят и поют на языках народов России, спеть «Песню друзей»

Конкурс
9 июля 2021

Adobe предложили российским художникам адаптировать героев «Руслана и Людмилы» для современного мира

обновлено16 июля 2021

Beat Film Festival и «Точка» продлили опен-колл на создание документального фильма о своем деле

Canon выберет лучших видеографов и женщин-фотожурналистов. Победители получат грант на сумму 8 000 евро
Конкурс
25 марта 2021

Canon выберет лучших видеографов и женщин-фотожурналистов. Победители получат грант на сумму 8 000 евро

25 марта 2021

Lamoda запустила конкурс для молодых дизайнеров. Можно выиграть миллион рублей

Компания Dyson объявила конкурс для инженеров и дизайнеров. Можно выиграть 200 тысяч рублей
17 марта 2021

Компания Dyson объявила конкурс для инженеров и дизайнеров. Можно выиграть 200 тысяч рублей

16 февраля 2021

«Яндекс» запустил конкурс для архитекторов и дизайнеров по обустройству «офиса будущего»

Идеи по использованию дворца в Геленджике из расследования Алексея Навального
Конкурс
8 февраля 2021

Идеи по использованию дворца в Геленджике из расследования Алексея Навального

Beat Film Festival 2021 открыл прием заявок на участие в конкурсе
15 декабря 2020

Beat Film Festival 2021 открыл прием заявок на участие в конкурсе

10 декабря 2020

Студенты Школы дизайна ВШЭ сделают клипы музыкантам. Прием заявок уже открыт

22 октября 2020

Конкурс российских документалок Show RUS! открыл прием заявок

Ozon объявил конкурс для уличных художников. Победители оформят пункты выдачи заказов
24 сентября 2020

Ozon объявил конкурс для уличных художников. Победители оформят пункты выдачи заказов

19 сентября 2020

«Академия звука» запустила конкурс для музыкантов. Победители смогут пройти обучение и выпустить свой трек

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без Ленина
обновлено14 сентября 2020

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без Ленина

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