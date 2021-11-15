15 ноября 2021
Посольство Великобритании в Москве запустило лидерскую программу для профессионалов из сферы культуры
Конкурс
2 октября 2021
Фонд Потанина поддержит проекты, которые сохранят объекты индустриального наследия
Конкурс
23 августа 2021
Музей стрит-арта выберет лучшую концепцию скульптуры вместо «Большой глины № 4»
Конкурс
5 августа 2021
Арт-квартал Хохловка выберет лучшую концепцию культурного центра в палатах Украинцева
Конкурс
11 июля 2021
YouTube приглашает креаторов, которые говорят и поют на языках народов России, спеть «Песню друзей»
Конкурс
9 июля 2021
Adobe предложили российским художникам адаптировать героев «Руслана и Людмилы» для современного мира
обновлено16 июля 2021
Beat Film Festival и «Точка» продлили опен-колл на создание документального фильма о своем деле
Конкурс
25 марта 2021
Canon выберет лучших видеографов и женщин-фотожурналистов. Победители получат грант на сумму 8 000 евро
17 марта 2021
Компания Dyson объявила конкурс для инженеров и дизайнеров. Можно выиграть 200 тысяч рублей
16 февраля 2021
«Яндекс» запустил конкурс для архитекторов и дизайнеров по обустройству «офиса будущего»
24 сентября 2020
Ozon объявил конкурс для уличных художников. Победители оформят пункты выдачи заказов
19 сентября 2020