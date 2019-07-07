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Научиться танцевать всего за шесть занятий:
Спецпроект
Научиться танцевать всего за шесть занятий: как прошел танцевальный эксперимент в GallaDance
Научиться танцевать всего за шесть занятий:
Спецпроект

Научиться танцевать всего за шесть занятий:
как прошел танцевальный эксперимент в GallaDance

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Лучший снимок сделал парень из Петербурга

Лучшие фотографии, снятые на айфон
Лучший снимок сделал парень из Петербурга

Россияне смогут принять участие в конкурсе по созданию символа 800-летия Нижнего Новгорода

Победителю достанется iPad Pro

Россияне смогут принять участие в конкурсе по созданию символа 800-летия Нижнего Новгорода
Победителю достанется iPad Pro

InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики»

Это первая школа в рамках большой образовательной программы «Я думаю»

InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики»
Это первая школа в рамках большой образовательной программы «Я думаю»

«Роскомсвобода» запустила хакатон для создания проектов в области здравоохранения

Призовой фонд Pandemic Hackathon — 1,5 миллиона рублей

«Роскомсвобода» запустила хакатон для создания проектов в области здравоохранения
Призовой фонд Pandemic Hackathon — 1,5 миллиона рублей

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля

Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля
Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей

Samsung ищет креативные идеи повторного использования картонной коробки

Приз 20 тысяч долларов самым творческим участникам

Samsung ищет креативные идеи повторного использования картонной коробки
Приз 20 тысяч долларов самым творческим участникам

Little Big показали клип на песню для «Евровидения» (обновлено)

Группа запустила челлендж в TikTok

Little Big показали клип на песню для «Евровидения» (обновлено)
Группа запустила челлендж в TikTok

Половина победителей конкурса Apple на лучшие фото в ночном режиме — из России. Вот их работы

Снимки появятся на билбордах разных стран

Половина победителей конкурса Apple на лучшие фото в ночном режиме — из России. Вот их работы
Снимки появятся на билбордах разных стран

Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)

Главным событием станет сожжение моста

Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)
Главным событием станет сожжение моста

Apple ищет лучшие фотографии, сделанные в ночном режиме

Победителей ждет известность

Apple ищет лучшие фотографии, сделанные в ночном режиме
Победителей ждет известность

Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb

Семейных поваров приглашают на обучение в Италию

Кулинарные мастер-классы по всему миру от Airbnb
Семейных поваров приглашают на обучение в Италию

Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды

Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете

Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды
Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете

Онлайн-квесты на знание города от «2ГИС»

Лучшим спецагентам подарят гаджеты

Онлайн-квесты на знание города от «2ГИС»
Лучшим спецагентам подарят гаджеты

Sony запустила бесплатный курс о кино и конкурс для режиссеров

Нужно снять короткометражку до конца августа

Sony запустила бесплатный курс о кино и конкурс для режиссеров
Нужно снять короткометражку до конца августа

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Среди победителей — трое россиян

Лучшие фотографии, снятые на айфон
Среди победителей — трое россиян

В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)

Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров

В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)
Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров

Конкурс для социальных предпринимателей «Начни иначе» открыл прием заявок

Призовой фонд составит 450 тысяч рублей

Конкурс для социальных предпринимателей «Начни иначе» открыл прием заявок
Призовой фонд составит 450 тысяч рублей

Авторы в жанре научной фантастики могут выиграть полмиллиона рублей

Тема этого года — «Дополненная личность»

Авторы в жанре научной фантастики могут выиграть полмиллиона рублей
Тема этого года — «Дополненная личность»

ArchDaily и «Стрелка» примут заявки на конкурс для молодых архитекторов

Победители смогут снять документальный фильм о своем проекте

ArchDaily и «Стрелка» примут заявки на конкурс для молодых архитекторов
Победители смогут снять документальный фильм о своем проекте

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