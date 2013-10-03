Транспортный эксперт Константин Трофименко — о передвижениях в городах будущего Транспортный эксперт рассказал The Village, как справиться с психологической зависимостью от автомобилей, почему Москва и Петербург идут не тем путём и каким будет городской транспорт через 20 лет
Транспортный эксперт Константин Трофименко — о передвижениях в городах будущего Транспортный эксперт рассказал The Village, как справиться с психологической зависимостью от автомобилей, почему Москва и Петербург идут не тем путём и каким будет городской транспорт через 20 лет
Комментарий: Константин Трофименко о постоянных сбоях в метро Директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко рассказал, почему столичная подземка постоянно сбоит.