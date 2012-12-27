Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары И не только он
Запуск «АнтиПлатона», развитие 3D-принтеров и новый мессенджер Facebook
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск «АнтиПлатона», развитие 3D-принтеров и новый мессенджер Facebook Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Россиянин отсудил 50 тысяч рублей у Google за нарушение тайны переписки
Истец посчитал, что контекстная реклама, предложенная ему в почте Gmail, подобрана после прочтения его электронной почты
Россиянин отсудил 50 тысяч рублей у Google за нарушение тайны переписки Истец посчитал, что контекстная реклама, предложенная ему в почте Gmail, подобрана после прочтения его электронной почты
Чистая прибыль «Яндекса» за 2013 год выросла на 64%
Рост доходов во многом обеспечен распространением контекстной рекламы по партнёрской сети «Яндекса»
Чистая прибыль «Яндекса» за 2013 год выросла на 64% Рост доходов во многом обеспечен распространением контекстной рекламы по партнёрской сети «Яндекса»
90% общей аудитории рунета видят объявления рекламной сети «Яндекс.Директ» Ежечасно система показывает свыше 2,7 млрд объявлений — если начать читать их прямо сейчас, то на это уйдёт почти 300 лет
Коммерческий директор «Яндекса» продал свою долю в онлайн-агентстве iConText
Точная сумма сделки не разглашается, однако есть предположения, что она составляет около $10 млн
Коммерческий директор «Яндекса» продал свою долю в онлайн-агентстве iConText Точная сумма сделки не разглашается, однако есть предположения, что она составляет около $10 млн
Доходы «Яндекса» растут за счёт контекстной рекламы
Выручка компании выросла на 36% за I квартал 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Доходы «Яндекса» растут за счёт контекстной рекламы Выручка компании выросла на 36% за I квартал 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
«Яндекс» догнал Первый канал по рекламной выручке
Выручка «Яндекса» составила в 2012 году 28,1 млрд рублей
«Яндекс» догнал Первый канал по рекламной выручке Выручка «Яндекса» составила в 2012 году 28,1 млрд рублей
Производитель молочных продуктов «Мадам Му» судится с Google и «Яндексом» из-за контекстной рекламы
Конкурент разместил свою рекламу по запросу «Мадам Му»