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Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары
Как это работает
Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товарыИ не только он
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Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары
Как это работает

Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары И не только он

Новости

Запуск «АнтиПлатона», развитие 3D-принтеров и новый мессенджер Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Запуск «АнтиПлатона», развитие 3D-принтеров и новый мессенджер Facebook Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ситуация

Россиянин отсудил 50 тысяч рублей у Google за нарушение тайны переписки

Истец посчитал, что контекстная реклама, предложенная ему в почте Gmail, подобрана после прочтения его электронной почты

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Ситуация

Россиянин отсудил 50 тысяч рублей у Google за нарушение тайны переписки Истец посчитал, что контекстная реклама, предложенная ему в почте Gmail, подобрана после прочтения его электронной почты

Новости

Чистая прибыль «Яндекса» за 2013 год выросла на 64%

Рост доходов во многом обеспечен распространением контекстной рекламы по партнёрской сети «Яндекса»

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Новости

Чистая прибыль «Яндекса» за 2013 год выросла на 64% Рост доходов во многом обеспечен распространением контекстной рекламы по партнёрской сети «Яндекса»

Цифра дня
90% общей аудитории рунета видят объявления рекламной сети «Яндекс.Директ»Ежечасно система показывает свыше 2,7 млрд объявлений — если начать читать их прямо сейчас, то на это уйдёт почти 300 лет
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Цифра дня

90% общей аудитории рунета видят объявления рекламной сети «Яндекс.Директ» Ежечасно система показывает свыше 2,7 млрд объявлений — если начать читать их прямо сейчас, то на это уйдёт почти 300 лет

Новости

Коммерческий директор «Яндекса» продал свою долю в онлайн-агентстве iConText

Точная сумма сделки не разглашается, однако есть предположения, что она составляет около $10 млн

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Новости

Коммерческий директор «Яндекса» продал свою долю в онлайн-агентстве iConText Точная сумма сделки не разглашается, однако есть предположения, что она составляет около $10 млн

Новости

Доходы «Яндекса» растут за счёт контекстной рекламы

Выручка компании выросла на 36% за I квартал 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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Новости

Доходы «Яндекса» растут за счёт контекстной рекламы Выручка компании выросла на 36% за I квартал 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Новости

«Яндекс» догнал Первый канал по рекламной выручке

Выручка «Яндекса» составила в 2012 году 28,1 млрд рублей

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Новости

«Яндекс» догнал Первый канал по рекламной выручке Выручка «Яндекса» составила в 2012 году 28,1 млрд рублей

Новости

Производитель молочных продуктов «Мадам Му» судится с Google и «Яндексом» из-за контекстной рекламы

Конкурент разместил свою рекламу по запросу «Мадам Му»

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Новости

Производитель молочных продуктов «Мадам Му» судится с Google и «Яндексом» из-за контекстной рекламы Конкурент разместил свою рекламу по запросу «Мадам Му»