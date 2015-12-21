Депутаты смягчат законопроект об ответственности за исполнение санкций
Наказание заменят административной ответственностью
Запретить чиновникам отдых и недвижимость за рубежом
Такой ответ на западные санкции предложили российские бизнесмены
Госдума приняла законопроект о контрсанкциях против США
Документ позволяет правительству запретить импорт практически любой продукции и сырья
Благотворительные фонды попросили вывести лекарства из-под закона о контрсанкциях
В новой редакции он позволит применять ограничения к любым товарам, список которых определит правительство
Из законопроекта о контрсанкциях уберут упоминания о лекарствах и алкоголе
При этом у президента появится право вводить новые контрсанкции по своему решению
«Иначе мы не народ, а тряпка»: Врачи против запрета на импорт лекарств От чего на самом деле лечат кора дуба и боярышник, на которые призывают перейти российские политики
Путину пожаловались на угрозу контрсанкций здоровью миллионов россиян
Всероссийский союз пациентов выступил против введения запрета на ввоз зарубежных лекарств
Минсельхоз смягчит контрсанкции для производства детского питания
Решение приняли из-за дефицита органических продуктов в России
Запретить ввоз алкоголя из Евросоюза и США
Лидер «Справедливой России» предложил расширить контрсанкции
Сколько продуктов уничтожили за время действия контрсанкций
С момента ужесточения эмбарго прошло два года
Правительство продлило продуктовое эмбарго до конца 2018 года
Таким образом Россия отреагировала на сохранение западных санкций
Шторм в Москве, борьба Telegram с цензурой и продление контрсанкций
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Путину предложат продлить контрсанкции до конца 2018 года
Таким образом Россия собирается отреагировать на политику Евросоюза
Правительство России сократило список санкционных продуктов
Из него убрали мальков камбалы тюрбо и молодь устриц
На сколько подорожали продукты за два года контрсанкций
Рост цен на продовольствие в 1,2 раза опередил инфляцию
Украина ужесточит антироссийские санкции
Министерству экономики Украины поручили расширить список товаров, которые должны попасть под контрмеры
Медведев подписал постановление о санкциях против Украины
Ответные экономические меры против Украины вступают в силу с 1 января 2016 года