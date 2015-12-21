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МЫ В СОЦСЕТЯХ

МИД запретил актерам Шону Пенну и Бену Стиллеру въезжать в Россию

МИД запретил актерам Шону Пенну и Бену Стиллеру въезжать в Россию

Депутаты смягчат законопроект об ответственности за исполнение санкций

Наказание заменят административной ответственностью

Депутаты смягчат законопроект об ответственности за исполнение санкций

Запретить чиновникам отдых и недвижимость за рубежом

Такой ответ на западные санкции предложили российские бизнесмены

Запретить чиновникам отдых и недвижимость за рубежом

Госдума приняла законопроект о контрсанкциях против США

Документ позволяет правительству запретить импорт практически любой продукции и сырья

Госдума приняла законопроект о контрсанкциях против США

Благотворительные фонды попросили вывести лекарства из-под закона о контрсанкциях

В новой редакции он позволит применять ограничения к любым товарам, список которых определит правительство

Благотворительные фонды попросили вывести лекарства из-под закона о контрсанкциях

Из законопроекта о контрсанкциях уберут упоминания о лекарствах и алкоголе

При этом у президента появится право вводить новые контрсанкции по своему решению

Из законопроекта о контрсанкциях уберут упоминания о лекарствах и алкоголе

«Иначе мы не народ, а тряпка»: Врачи против запрета на импорт лекарств
«Иначе мы не народ, а тряпка»: Врачи против запрета на импорт лекарств От чего на самом деле лечат кора дуба и боярышник, на которые призывают перейти российские политики
«Иначе мы не народ, а тряпка»: Врачи против запрета на импорт лекарств

«Иначе мы не народ, а тряпка»: Врачи против запрета на импорт лекарств
От чего на самом деле лечат кора дуба и боярышник, на которые призывают перейти российские политики

Путину пожаловались на угрозу контрсанкций здоровью миллионов россиян

Всероссийский союз пациентов выступил против введения запрета на ввоз зарубежных лекарств

Путину пожаловались на угрозу контрсанкций здоровью миллионов россиян

Можно ли заменить импортные лекарства отечественными?
Можно ли заменить импортные лекарства отечественными? Как это предлагают сделать депутаты
Можно ли заменить импортные лекарства отечественными?

Можно ли заменить импортные лекарства отечественными?
Как это предлагают сделать депутаты

Как россияне относятся к США и ЕС

Санкции не беспокоят 68 % россиян

Как россияне относятся к США и ЕС

Минсельхоз смягчит контрсанкции для производства детского питания

Решение приняли из-за дефицита органических продуктов в России

Минсельхоз смягчит контрсанкции для производства детского питания

Запретить ввоз алкоголя из Евросоюза и США

Лидер «Справедливой России» предложил расширить контрсанкции

Запретить ввоз алкоголя из Евросоюза и США

Сколько продуктов уничтожили за время действия контрсанкций

С момента ужесточения эмбарго прошло два года

Сколько продуктов уничтожили за время действия контрсанкций

Правительство продлило продуктовое эмбарго до конца 2018 года

Таким образом Россия отреагировала на сохранение западных санкций

Правительство продлило продуктовое эмбарго до конца 2018 года

Шторм в Москве, борьба Telegram с цензурой и продление контрсанкций

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Шторм в Москве, борьба Telegram с цензурой и продление контрсанкций

Путин продлил действие контрсанкций

Действие продовольственного эмбарго пролонгировали на год

Путин продлил действие контрсанкций

Путину предложат продлить контрсанкции до конца 2018 года

Таким образом Россия собирается отреагировать на политику Евросоюза

Путину предложат продлить контрсанкции до конца 2018 года

Правительство России сократило список санкционных продуктов

Из него убрали мальков камбалы тюрбо и молодь устриц

Правительство России сократило список санкционных продуктов

На сколько подорожали продукты за два года контрсанкций

Рост цен на продовольствие в 1,2 раза опередил инфляцию

На сколько подорожали продукты за два года контрсанкций

Украина ужесточит антироссийские санкции

Министерству экономики Украины поручили расширить список товаров, которые должны попасть под контрмеры

Украина ужесточит антироссийские санкции

Медведев подписал постановление о санкциях против Украины

Ответные экономические меры против Украины вступают в силу с 1 января 2016 года

Медведев подписал постановление о санкциях против Украины