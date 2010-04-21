Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год
В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола
В «Крокус Сити Холл» пройдет выставка корейской культуры
Посетители смогут попасть на бесплатные концерты k-pop-исполнителей из Южной Кореи
В «Цветном» пройдут «Азиатские дни»
На всех этажах «Цветного» будут представлены коллекции ведущих азиатских дизайнеров
Развитие ICQ, тестирование лазеров и новый бизнес Касперской
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Не то, чем кажется:
Почему вся планета так любит корейскую косметику
Крем-капкейк, помада-кролик, мыло-котик — The Village рассказывает, как с подачи корейских марок бьюти-шопинг в Москве становится веселее
Свиные хрящи и слизь улитки: Корейские бьюти-средства, которые станут нашим будущим Косметика из Азии быстрыми темпами завоёвывает европейский и российский рынок — и это отлично
Новая покупка PayPal, телереклама в Facebook и проклятие «високосной секунды»
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В аэропортах России из-за коронавируса усилен контроль за пассажирами
Число случаев инфицирования ближневосточным синдромом коронавируса в Южной Корее увеличилось до 41
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Японский аналог VISA и Mastercard — система JCB собирается на местный рынок
Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами Студенты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.
Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах «Миллион алых роз» по-корейски, магазин «Бабушка» и газета «Наша гавань», в которой любят Путина и никак не найдут корректора, — The Village узнал, как живут в русских кварталах США, Швеции, Германии.
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