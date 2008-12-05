«Липкие булочки» с корицей Шеф-повар ресторана Saxon + Parole Александр Прошенков рассказывает, как приготовить булочки с корицей в сахарной глазури
«Липкие булочки» с корицей Шеф-повар ресторана Saxon + Parole Александр Прошенков рассказывает, как приготовить булочки с корицей в сахарной глазури
Ароматное имбирное печенье Когда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.
Открытый яблочный пирог с апельсином и корицей На днях купил в IKEA форму для открытого пирога DROMMAR. Дома были яблоки и пара апельсинов. И в качестве эксперимента решил испечь яблочный пирог. Вышло, как мне кажется, очень симпатично и поверьте очень ароматно и вкусно.
Рождество - печенье - 15 минут Предлагаю вашему вниманию несложный и быстрый рецепт праздничного печенья с орехами и изюмом.
Faster, better, ginger. ginger cookies Самый легкий способ приготовления имбирного печенья (для нас,лентяев))
Булочки с корицей Рецепт простой, но булочки ну такииие вкусные…Попробовала я их довольно-таки не интересно – в буфете на курсах, но они мне так понравились, что я решила во что бы то ни стало достать рецепт. И он оказался очень и очень прост. Смотрите: