Нам нужно:

- 11 ст.л. муки

- 100 г сливочного масла

- 1 ч.л. корицы

- 1 ч.л. разрыхлителя

- 2 ч.л. меда

- 2 ч.л. молотого имбиря

- 1 яйцо

- 5 ст.л. тростникового сахара





В большой миске смешиваем все сухие ингредиенты кроме сахара.

В отдельной миске перетираем масло, яйцо и сахар. Туда же добавляем мед.

Вводим эту смесь к сухим ингредиентам и замешиваем тесто.

Убираем тесто в холодильник на час.

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Раскатываем тесто и вырезаем печенюхи с помощью формочек.

Укладываем печенюхи на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправляем в духовку на 5-7 минут.

Как только почувствуете приятный аромат корицы и имбиря, значит, печенья скоро будут готовы.

Приятного аппетита!﻿

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