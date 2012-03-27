Ароматное имбирное печенье Когда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.
Нам нужно:
- 11 ст.л. муки
- 100 г сливочного масла
- 1 ч.л. корицы
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 ч.л. меда
- 2 ч.л. молотого имбиря
- 1 яйцо
- 5 ст.л. тростникового сахара
В большой миске смешиваем все сухие ингредиенты кроме сахара.
В отдельной миске перетираем масло, яйцо и сахар. Туда же добавляем мед.
Вводим эту смесь к сухим ингредиентам и замешиваем тесто.
Убираем тесто в холодильник на час.
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Раскатываем тесто и вырезаем печенюхи с помощью формочек.
Укладываем печенюхи на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправляем в духовку на 5-7 минут.
Как только почувствуете приятный аромат корицы и имбиря, значит, печенья скоро будут готовы.
Приятного аппетита!
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