Карта дня
Где кормить белок на ВДНХ Работники парка установили 18 кормушек
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Подкармливать зайцев в парках ветками в рассоле Для животных установят кормушки с едой
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Подкармливать птиц плавленым сыром и салом Также птицы любят семена подсолнечника и овсянку
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В московских парках пройдет акция «Покормите птиц зимой»
Мероприятия, связанные с подкормкой птиц, продлятся до марта
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В московских парках пройдет акция «Покормите птиц зимой» Мероприятия, связанные с подкормкой птиц, продлятся до марта
Иностранный опыт
Идеи для города: Скворечники из мусора в ДанииThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о веселых домиках для птиц, которые сделаны из ненужных вещей и материалов.
Иностранный опыт