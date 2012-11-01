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Карта дня

Где кормить белок на ВДНХ

Работники парка установили 18 кормушек

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Карта дня

Где кормить белок на ВДНХ Работники парка установили 18 кормушек

Новости

Подкармливать зайцев в парках ветками в рассоле

Для животных установят кормушки с едой

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Новости

Подкармливать зайцев в парках ветками в рассоле Для животных установят кормушки с едой

Новости

Подкармливать птиц плавленым сыром и салом

Также птицы любят семена подсолнечника и овсянку

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Новости

Подкармливать птиц плавленым сыром и салом Также птицы любят семена подсолнечника и овсянку

Новости

В московских парках пройдет акция «Покормите птиц зимой»

Мероприятия, связанные с подкормкой птиц, продлятся до марта

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Новости

В московских парках пройдет акция «Покормите птиц зимой» Мероприятия, связанные с подкормкой птиц, продлятся до марта

Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании
Иностранный опыт
Идеи для города: Скворечники из мусора в ДанииThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о веселых домиках для птиц, которые сделаны из ненужных вещей и материалов.
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Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании
Иностранный опыт

Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о веселых домиках для птиц, которые сделаны из ненужных вещей и материалов.