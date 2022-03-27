Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы
А также в парках, музеях и переулках
Снятие ограничений в регионах России в режиме онлайн на «Стопкоронавирус.рф»
Москва одна из немногих перешла на второй этап
«Радар надежды» со всеми ограничениями и требованиями для туристов, которые ввели регионы России
Также карта показывает, куда можно улететь прямо сейчас
Индекс жесткости карантина в разных странах мира
В России меры немного мягче, чем в Италии и Испании
Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии
«Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине
От Российской империи до Собянина: История московского жилья от Strelka Mag и «Яндекса»
По интерактивной карте можно проследить, как развивался город с XVIII века
Независимые книжные магазины России
Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»
Пункты приема одежды в Москве от «2ГИС»
Сейчас в Москве есть 85 точек, куда можно сдать ненужные вещи
Где в России шаурму называют шавермой
Для исследования «Яндекс» посчитал упоминания блюд в поисковике за год
Пункты приема раздельного мусора и отходов от «2ГИС»
Сервис располагает информацией по большинству городов России
Где отдыхают россияне этим летом
Среди главных туристических направлений — Турция, Италия, Греция и Испания
Новые названия станций московского метро от «Яндекса»
Станции переименовали в соответствии с местными центрами притяжения
Интерактивный гид по «Игре престолов» от «2ГИС» и «Амедиатеки»
Пользователи могут оставлять отзывы
Какие улицы перекопают в Москве в этом году
«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон
Карта знакомств с интересными людьми на ВДНХ
На ней указаны точки притяжения для блогеров, бизнесменов, музыкантов, художников и любителей техники
Интерактивная карта загрязнения атмосферы от Гринписа
Каждый желающий может оставить на ресурсе жалобу, которую направят в Роспотребнадзор
Аналог карты Recyclemap.ru от властей Подмосковья
Сейчас на ней собрано более 10 тысяч пунктов приема отходов
Интерактивная карта «зеленых» вакансий от движения «Эка»
Ресурс kapoosta.ru позволит найти волонтеров и сотрудников, желающих работать в экологической сфере
Сервис рекомендаций для людей с ограниченными возможностями ProAbility
Сервис помогает людям с ограниченной мобильностью, слабовидящим и слабослышащим строить маршруты в городе
Самые посещаемые торговые центры Москвы с рейтингом прозрачности
По мнению Transparency International, прозрачность ТЦ напрямую связана с безопасностью
Карта ответственных сервисов «Полезный город»
На ней можно найти 22 вида экологических и социальных сервисов
Тепловая карта с лучшими районами для инвестиций в жилье от «Яндекса»
Она показывает, за сколько лет вернутся вложения в покупку квартиры, если сдавать ее в аренду
Интерактивная карта Гринписа о загрязнении воздуха
Волонтеры и специалисты выявили зависимость концентрации диоксида азота от близости к крупным дорогам
Тепловые карты цен на жилье от «Яндекса»
Тем, кто находится в поисках квартиры, карты помогут определить подходящие районы
Какой самострой снесут в Москве в этом году
В новый список, опубликованный мэрией, вошли 27 незаконных построек
«Гигарама» Москвы с динамикой городских изменений
На детальной карте столицы можно посмотреть, какого цвета домик для уточек на Патриарших прудах
Интерактивная карта с данными об уничтожении лесов
Только за последний год в России вырубили 5,3 миллиона гектаров леса
Как власти городов борются с загрязнением воздуха
Гринпис узнал, где принимают наиболее эффективные меры для улучшения экологической ситуации
Три пеших маршрута акции «Ночь музеев»
Департамент культуры разработал экскурсии на 15, 30 и 45 минут
Бонусы для участников акции «На работу на велосипеде»
В городе появятся 10 энерготочек, а партнеры акции («Даблби», Starbucks, «Республика») введут бонусы
Инфраструктура и экология Москвы и Петербурга от «Яндекс.Недвижимости»
Теперь при поиске жилья сервис учитывает транспортную доступность, чистоту воздуха и наличие развлечений
Концентрация пыльцы в воздухе городов России
Аллергики смогут узнать о начале цветения и проконсультироваться со специалистом
Навигация для пассажиров пригородных электричек
ЦППК создала интерактивную карту с информацией о пригородных поездах и станциях
Куда летели баллистические ракеты из презентации Путина
Пользователи определили жертву постановочного ракетного удара России
Романтические маршруты Пушкина, Булгакова и Есенина
На карты нанесли памятные места, связанные с биографиями писателей
Народный водоем на Павелецкой площади
Залитый дождем котлован на месте Павелецкого долгостроя превратился на «Яндекс.Картах» в озеро
Путеводитель по скидкам для владельцев соцкарты
Льготами смогут воспользоваться пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, молодые матери и другие граждане
Источник неприятного запаха в Москве
The Village показывает территорию распространения запаха тухлой капусты
Анимированные карты погоды от «Яндекса»
Технология Meteum, используемая в компании, позволяет строить прогнозы с точностью до нескольких километров