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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Парки Москвы, где уже распустились весенние цветы
Карта дня
27 марта 2022

Парки Москвы, где уже распустились весенние цветы

Карта дня
4 августа 2021

Проекты и люди в России, которые продвигают идеи феминизма

Карта дня
3 августа 2021

Пляжи Подмосковья, где можно заняться водными видами спорта

Улицы Москвы, названные в честь выдающихся ученых
Карта дня
5 июля 2021

Улицы Москвы, названные в честь выдающихся ученых

«Антиборщевик» — карта распространения опасного растения в России
Карта дня
30 марта 2021

«Антиборщевик» — карта распространения опасного растения в России

Тюрьмы, где нарушают права заключенных

«Знайкрай» от «Руси сидящей»

Тюрьмы, где нарушают права заключенных

Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы

А также в парках, музеях и переулках

Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы

Снятие ограничений в регионах России в режиме онлайн на «Стопкоронавирус.рф»

Москва одна из немногих перешла на второй этап

Снятие ограничений в регионах России в режиме онлайн на «Стопкоронавирус.рф»

«Радар надежды» со всеми ограничениями и требованиями для туристов, которые ввели регионы России

Также карта показывает, куда можно улететь прямо сейчас

«Радар надежды» со всеми ограничениями и требованиями для туристов, которые ввели регионы России

Индекс жесткости карантина в разных странах мира

В России меры немного мягче, чем в Италии и Испании

Индекс жесткости карантина в разных странах мира

Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии

«Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине

Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии

От Российской империи до Собянина: История московского жилья от Strelka Mag и «Яндекса»

По интерактивной карте можно проследить, как развивался город с XVIII века

От Российской империи до Собянина: История московского жилья от Strelka Mag и «Яндекса»

Независимые книжные магазины России

Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»

Независимые книжные магазины России

Пункты приема одежды в Москве от «2ГИС»

Сейчас в Москве есть 85 точек, куда можно сдать ненужные вещи

Пункты приема одежды в Москве от «2ГИС»

Где в России шаурму называют шавермой

Для исследования «Яндекс» посчитал упоминания блюд в поисковике за год

Где в России шаурму называют шавермой

Zero Waste магазины России

Посмотреть их можно в онлайн-путеводителе Kapoosta.ru

Zero Waste магазины России

Все камеры на дорогах от ГИБДД

Пока раздел работает в тестовом режиме

Все камеры на дорогах от ГИБДД

Пункты приема раздельного мусора и отходов от «2ГИС»

Сервис располагает информацией по большинству городов России

Пункты приема раздельного мусора и отходов от «2ГИС»

Где отдыхают россияне этим летом

Среди главных туристических направлений — Турция, Италия, Греция и Испания

Где отдыхают россияне этим летом

Кафе Москвы с летними верандами

Всего сервис дает информацию о трех тысячах заведений

Кафе Москвы с летними верандами

Новые названия станций московского метро от «Яндекса»

Станции переименовали в соответствии с местными центрами притяжения

Новые названия станций московского метро от «Яндекса»

Интерактивный гид по «Игре престолов» от «2ГИС» и «Амедиатеки»

Пользователи могут оставлять отзывы

Интерактивный гид по «Игре престолов» от «2ГИС» и «Амедиатеки»

Какие улицы перекопают в Москве в этом году

«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон

Какие улицы перекопают в Москве в этом году

Адреса ярмарок выходного дня

Она содержит около 100 точек в разных округах

Адреса ярмарок выходного дня

Карта знакомств с интересными людьми на ВДНХ

На ней указаны точки притяжения для блогеров, бизнесменов, музыкантов, художников и любителей техники

Карта знакомств с интересными людьми на ВДНХ

Интерактивная карта загрязнения атмосферы от Гринписа

Каждый желающий может оставить на ресурсе жалобу, которую направят в Роспотребнадзор

Интерактивная карта загрязнения атмосферы от Гринписа

Аналог карты Recyclemap.ru от властей Подмосковья

Сейчас на ней собрано более 10 тысяч пунктов приема отходов

Аналог карты Recyclemap.ru от властей Подмосковья

Интерактивная карта «зеленых» вакансий от движения «Эка»

Ресурс kapoosta.ru позволит найти волонтеров и сотрудников, желающих работать в экологической сфере

Интерактивная карта «зеленых» вакансий от движения «Эка»

Сервис рекомендаций для людей с ограниченными возможностями ProAbility

Сервис помогает людям с ограниченной мобильностью, слабовидящим и слабослышащим строить маршруты в городе

Сервис рекомендаций для людей с ограниченными возможностями ProAbility

Где кормить белок на ВДНХ

Работники парка установили 18 кормушек

Где кормить белок на ВДНХ

Самые посещаемые торговые центры Москвы с рейтингом прозрачности

По мнению Transparency International, прозрачность ТЦ напрямую связана с безопасностью

Самые посещаемые торговые центры Москвы с рейтингом прозрачности

Три новогодних маршрута по музеям

Прогуляться по этим местам предлагают в длинные праздники

Три новогодних маршрута по музеям

Елочные базары Москвы

Купить новогодние деревья можно в 214 точках столицы

Елочные базары Москвы

Карта ответственных сервисов «Полезный город»

На ней можно найти 22 вида экологических и социальных сервисов

Карта ответственных сервисов «Полезный город»

Типичный город России по версии Варламова

Карту выпустят в виде плаката

Типичный город России по версии Варламова

Тепловая карта с лучшими районами для инвестиций в жилье от «Яндекса»

Она показывает, за сколько лет вернутся вложения в покупку квартиры, если сдавать ее в аренду

Тепловая карта с лучшими районами для инвестиций в жилье от «Яндекса»

Интерактивная карта Гринписа о загрязнении воздуха

Волонтеры и специалисты выявили зависимость концентрации диоксида азота от близости к крупным дорогам

Интерактивная карта Гринписа о загрязнении воздуха

Телеграм-каналы эмигрантов по всему миру

Список большинства каналов о жизни за рубежом

Телеграм-каналы эмигрантов по всему миру

Тепловые карты цен на жилье от «Яндекса»

Тем, кто находится в поисках квартиры, карты помогут определить подходящие районы

Тепловые карты цен на жилье от «Яндекса»

Какой самострой снесут в Москве в этом году

В новый список, опубликованный мэрией, вошли 27 незаконных построек

Какой самострой снесут в Москве в этом году

Действующие башни и подземелья России

Карту составила архитектурная группа «Подельники»

Действующие башни и подземелья России

Три маршрута по выставкам в День города

Путь по каждому из них займет около часа

Три маршрута по выставкам в День города

«Гигарама» Москвы с динамикой городских изменений

На детальной карте столицы можно посмотреть, какого цвета домик для уточек на Патриарших прудах

«Гигарама» Москвы с динамикой городских изменений

Интерактивная карта с данными об уничтожении лесов

Только за последний год в России вырубили 5,3 миллиона гектаров леса

Интерактивная карта с данными об уничтожении лесов

Интерактивная статистика ДТП на улицах Москвы

Данные основаны на статистике столичной ГИБДД

Интерактивная статистика ДТП на улицах Москвы

Туристические маршруты по городам ЧМ-2018

Карты разработали в петербургском Университете ИТМО

Туристические маршруты по городам ЧМ-2018

Как власти городов борются с загрязнением воздуха

Гринпис узнал, где принимают наиболее эффективные меры для улучшения экологической ситуации

Как власти городов борются с загрязнением воздуха

Три пеших маршрута акции «Ночь музеев»

Департамент культуры разработал экскурсии на 15, 30 и 45 минут

Три пеших маршрута акции «Ночь музеев»

Бонусы для участников акции «На работу на велосипеде»

В городе появятся 10 энерготочек, а партнеры акции («Даблби», Starbucks, «Республика») введут бонусы

Бонусы для участников акции «На работу на велосипеде»

Инфраструктура и экология Москвы и Петербурга от «Яндекс.Недвижимости»

Теперь при поиске жилья сервис учитывает транспортную доступность, чистоту воздуха и наличие развлечений

Инфраструктура и экология Москвы и Петербурга от «Яндекс.Недвижимости»

Концентрация пыльцы в воздухе городов России

Аллергики смогут узнать о начале цветения и проконсультироваться со специалистом

Концентрация пыльцы в воздухе городов России

Навигация для пассажиров пригородных электричек

ЦППК создала интерактивную карту с информацией о пригородных поездах и станциях

Навигация для пассажиров пригородных электричек

Куда летели баллистические ракеты из презентации Путина

Пользователи определили жертву постановочного ракетного удара России

Куда летели баллистические ракеты из презентации Путина

Романтические маршруты Пушкина, Булгакова и Есенина

На карты нанесли памятные места, связанные с биографиями писателей

Романтические маршруты Пушкина, Булгакова и Есенина

Народный водоем на Павелецкой площади

Залитый дождем котлован на месте Павелецкого долгостроя превратился на «Яндекс.Картах» в озеро

Народный водоем на Павелецкой площади

Путеводитель по скидкам для владельцев соцкарты

Льготами смогут воспользоваться пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, молодые матери и другие граждане

Путеводитель по скидкам для владельцев соцкарты

Экскурсии по новогодним выставкам

Каждая прогулка займет менее 30 минут

Экскурсии по новогодним выставкам

Источник неприятного запаха в Москве

The Village показывает территорию распространения запаха тухлой капусты

Источник неприятного запаха в Москве

Анимированные карты погоды от «Яндекса»

Технология Meteum, используемая в компании, позволяет строить прогнозы с точностью до нескольких километров

Анимированные карты погоды от «Яндекса»

Поисковые запросы москвичей

Карту создали на основе поисковых запросов «Яндекса»

Поисковые запросы москвичей

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