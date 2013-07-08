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Как построить карьеру в научной сфере
Спецпроект
Как построить карьеру в научной сфере От учебы и практики до работы в научно-исследовательском институте
Как построить карьеру в научной сфере
Спецпроект

Как построить карьеру в научной сфере
От учебы и практики до работы в научно-исследовательском институте

«Газпром» выбыл из тройки самых прибыльных компаний мира

Его место занял китайский банк ICBC

«Газпром» выбыл из тройки самых прибыльных компаний мира

15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation)
15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation) Канадский документальный фильм 2003 года собрал в прокате более $4,6 млн. Сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на то, как их дурачат в супермаркетах, моллах, закусочных и на бензоколонках.
15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation)

15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation)
Канадский документальный фильм 2003 года собрал в прокате более $4,6 млн. Сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на то, как их дурачат в супермаркетах, моллах, закусочных и на бензоколонках.

Гости столицы: Кэролин Стил о значении еды в городском пространстве Британский архитектор, автор книги «Голодный город» и куратор конференции «Еда в городе» рассказала The Village о том, какие тайны скрываются за деятельностью крупнейших пищевых компаний мира.

Гости столицы: Кэролин Стил о значении еды в городском пространстве