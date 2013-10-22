Как СМИ должны писать о самоубийствах?
РКН провел в Костроме «профилактический» семинар для местных журналистов
Как СМИ должны писать о самоубийствах? РКН провел в Костроме «профилактический» семинар для местных журналистов
«Медуза»: На юге Москвы построят три комплекса для вывоза мусора в регионы
Отходы планируют отправлять в том числе в Калужскую и Костромскую области
«Медуза»: На юге Москвы построят три комплекса для вывоза мусора в регионы Отходы планируют отправлять в том числе в Калужскую и Костромскую области
В Зарядье найдена берестяная грамота В письме идёт речь о неудачной поездке «на Кострому»
Ссылки дня: Взрыв олимпийского факела, Навальный против Прохорова и паспорт смертницы
Новые приключения олимпийского факела, спор Навального и Прохорова, возможная отставка Онищенко и паспорт смертницы — в наших «Ссылках дня».