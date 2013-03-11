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Новости

Банки начнут обмениваться данными о неблагонадежных клиентах

Согласно указаниям ЦБ, списки сомнительных клиентов не должны стать стоп-листами

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Новости

Банки начнут обмениваться данными о неблагонадежных клиентах Согласно указаниям ЦБ, списки сомнительных клиентов не должны стать стоп-листами

Модель для сборки: Как сформировать команду для стартапа
Менеджмент
Модель для сборки: Как сформировать команду для стартапаО том, как выбирать правильных людей для компании, H&F рассказал Александр Парфилов, который сначала создал свою юридическую фирму, а потом занялся стратегическим консалтингом в KPMG.
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Модель для сборки: Как сформировать команду для стартапа
Менеджмент

Модель для сборки: Как сформировать команду для стартапа О том, как выбирать правильных людей для компании, H&F рассказал Александр Парфилов, который сначала создал свою юридическую фирму, а потом занялся стратегическим консалтингом в KPMG.