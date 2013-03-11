Новости
Банки начнут обмениваться данными о неблагонадежных клиентах
Согласно указаниям ЦБ, списки сомнительных клиентов не должны стать стоп-листами
Новости
Банки начнут обмениваться данными о неблагонадежных клиентах Согласно указаниям ЦБ, списки сомнительных клиентов не должны стать стоп-листами
Менеджмент
Модель для сборки: Как сформировать команду для стартапаО том, как выбирать правильных людей для компании, H&F рассказал Александр Парфилов, который сначала создал свою юридическую фирму, а потом занялся стратегическим консалтингом в KPMG.
Менеджмент