Благотворительный фестиваль SVBD перенесли в Zoom
Научат быть свободным в Сети и создавать контент для разных площадок
Что делать, если ребенок боится ошибаться? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Redefine анонсировал лекции в медиакафе на фестивале G8 (обновлено)
Попасть на них могут все желающие
Команда «Флакона» создаст креативное пространство в депо на «Комсомольской»
Появятся специальные точки для наблюдения за поездами
В образовательной программе Nike и Faces & Laces примет участие дизайнер Крейг Костелло (обновлено)
Встречи с ним пройдут в Nike Box MSK на Кузнецком мосту
Города-лидеры России по числу креативных проектов
Москва уступила регионам по ряду показателей
На открытой лекции Look At Media и школы MACS расскажут о силе креативности
Встреча пройдет 12 ноября на Artplay
Основатели Friends Moscow создали образовательный онлайн-проект в области креативных дисциплин
Ресурс MADS посвящен концептуальному мышлению и развитию в сфере культуры