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И в пир, и в диджитал-мир
Спецпроект
И в пир, и в диджитал-мир Что рабочие привычки говорят о вас как о творческой личности
И в пир, и в диджитал-мир
Спецпроект

И в пир, и в диджитал-мир
Что рабочие привычки говорят о вас как о творческой личности

Как решить нерешаемую проблему
Промо
Как решить нерешаемую проблему С помощью технологий и собственной головы
Как решить нерешаемую проблему
Промо

Как решить нерешаемую проблему
С помощью технологий и собственной головы

Сайт знакомств с собаками из приюта

Креативный проект студии Petrick с приютом «Супер Собака»

Сайт знакомств с собаками из приюта
Креативный проект студии Petrick с приютом «Супер Собака»

Благотворительный фестиваль SVBD перенесли в Zoom

Научат быть свободным в Сети и создавать контент для разных площадок

Благотворительный фестиваль SVBD перенесли в Zoom
Научат быть свободным в Сети и создавать контент для разных площадок

Что делать, если ребенок боится ошибаться?
Что делать, если ребенок боится ошибаться? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Что делать, если ребенок боится ошибаться?

Что делать, если ребенок боится ошибаться?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Redefine анонсировал лекции в медиакафе на фестивале G8 (обновлено)

Попасть на них могут все желающие

Redefine анонсировал лекции в медиакафе на фестивале G8 (обновлено)
Попасть на них могут все желающие

Команда «Флакона» создаст креативное пространство в депо на «Комсомольской»

Появятся специальные точки для наблюдения за поездами

Команда «Флакона» создаст креативное пространство в депо на «Комсомольской»
Появятся специальные точки для наблюдения за поездами

В образовательной программе Nike и Faces & Laces примет участие дизайнер Крейг Костелло (обновлено)

Встречи с ним пройдут в Nike Box MSK на Кузнецком мосту

В образовательной программе Nike и Faces & Laces примет участие дизайнер Крейг Костелло (обновлено)
Встречи с ним пройдут в Nike Box MSK на Кузнецком мосту

Города-лидеры России по числу креативных проектов

Москва уступила регионам по ряду показателей

Города-лидеры России по числу креативных проектов
Москва уступила регионам по ряду показателей

На открытой лекции Look At Media и школы MACS расскажут о силе креативности

Встреча пройдет 12 ноября на Artplay

На открытой лекции Look At Media и школы MACS расскажут о силе креативности
Встреча пройдет 12 ноября на Artplay

Основатели Friends Moscow создали образовательный онлайн-проект в области креативных дисциплин

Ресурс MADS посвящен концептуальному мышлению и развитию в сфере культуры

Основатели Friends Moscow создали образовательный онлайн-проект в области креативных дисциплин
Ресурс MADS посвящен концептуальному мышлению и развитию в сфере культуры

Как снимают рекламу

Как снимают рекламуСколько человек и бургеров участвует в съемках 30-секундного ролика для «Макдоналдса»

Как снимают рекламу

Как снимают рекламу
Сколько человек и бургеров участвует в съемках 30-секундного ролика для «Макдоналдса»

Креативные директора — о том, как генерировать идеи
Креативные директора — о том, как генерировать идеи Несколько способов придумать что-то новое
Креативные директора — о том, как генерировать идеи

Креативные директора — о том, как генерировать идеи
Несколько способов придумать что-то новое

Упорядочивая хаос: 5 способов улучшить работу рекламного агентства
Упорядочивая хаос: 5 способов улучшить работу рекламного агентства Сооснователь интернет-агентства IWILL Юрий Федин поделился опытом управления компанией, число проектов которой растёт, а среди сотрудников очень много творческих людей.
Упорядочивая хаос: 5 способов улучшить работу рекламного агентства

Упорядочивая хаос: 5 способов улучшить работу рекламного агентства
Сооснователь интернет-агентства IWILL Юрий Федин поделился опытом управления компанией, число проектов которой растёт, а среди сотрудников очень много творческих людей.

Разум и чувства: Как достать бизнес-идею из подсознания
Разум и чувства: Как достать бизнес-идею из подсознания Любому предпринимателю важно уметь генерировать идеи. Специалист в области рекламы Маша Фёдорова уверена, что лучшие решения приходят из области подсознания.
Разум и чувства: Как достать бизнес-идею из подсознания

Разум и чувства: Как достать бизнес-идею из подсознания
Любому предпринимателю важно уметь генерировать идеи. Специалист в области рекламы Маша Фёдорова уверена, что лучшие решения приходят из области подсознания.

Необыкновенные цветочные десерты Десерт &nbsp;- это всегда удовольствие. Вкус, сладость, тает на языке… Но давайте не будем забывать про визуальное удовольствие, десерт должен быть красив, а у нас на сайте он должен быть необычно красив, неожиданно.&nbsp;Десерт, который мы приготовим сегодня, непременно вызовет бурю эмоций у ваших гостей. Встречайте, наш десерт.

Необыкновенные цветочные десерты
Десерт &nbsp;- это всегда удовольствие. Вкус, сладость, тает на языке… Но давайте не будем забывать про визуальное удовольствие, десерт должен быть красив, а у нас на сайте он должен быть необычно красив, неожиданно.&nbsp;Десерт, который мы приготовим сегодня, непременно вызовет бурю эмоций у ваших гостей. Встречайте, наш десерт.

Печенье из Фотошопа Отличный анимационный ролик, участник соревнований AdobeYouGC, наглядно демонстрирующий, как испечь печенье с помощью программы… Adobe Photoshop Cook!

Печенье из Фотошопа
Отличный анимационный ролик, участник соревнований AdobeYouGC, наглядно демонстрирующий, как испечь печенье с помощью программы… Adobe Photoshop Cook!

NOT SIMPLY ROLLIN' &nbsp;Не просто закрутить рис в морскую капусту, а сделать из этого вкусное произведение искусства предложил японский шеф-повар Кен Кавасуми. Единственный рецепт приготовления таких роллов - фантазия и немного терпения.

NOT SIMPLY ROLLIN'
&nbsp;Не просто закрутить рис в морскую капусту, а сделать из этого вкусное произведение искусства предложил японский шеф-повар Кен Кавасуми. Единственный рецепт приготовления таких роллов - фантазия и немного терпения.

Креативное культурное наследие Москвы У человека, первый раз посещающего Питер, всегда возникает желание найти памятник Чижику-Пыжику. Иногда кажется, что этот маленький истуканчик люди хотят видеть даже больше, чем самого Медного Всадника. Ещё в начале этой весны по инету начали ходить различные подборки фоток необычных или просто забавных памятников. Преимущественно все они были либо заграничные, либо откуда-то из...

Креативное культурное наследие Москвы
У человека, первый раз посещающего Питер, всегда возникает желание найти памятник Чижику-Пыжику. Иногда кажется, что этот маленький истуканчик люди хотят видеть даже больше, чем самого Медного Всадника. Ещё в начале этой весны по инету начали ходить различные подборки фоток необычных или просто забавных памятников. Преимущественно все они были либо заграничные, либо откуда-то из...

Самые необычные рестораны мира! Человек всегда стремится узнать что-то новое, испытать что-то необычное для того, чтобы разнообразить свою жизнь. И именно&nbsp; этим качествами своих гостей рестораторы всего мира умело пользуются. На что только не идут друг перед другом умелые хозяева общепита, чтобы привлечь внимание к своему заведению. Любой хороший ресторан – это прежде всего шоу. В мире масса аномальных заведений...

Самые необычные рестораны мира!
Человек всегда стремится узнать что-то новое, испытать что-то необычное для того, чтобы разнообразить свою жизнь. И именно&nbsp; этим качествами своих гостей рестораторы всего мира умело пользуются. На что только не идут друг перед другом умелые хозяева общепита, чтобы привлечь внимание к своему заведению. Любой хороший ресторан – это прежде всего шоу. В мире масса аномальных заведений...