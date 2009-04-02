Самые необычные рестораны мира! Человек всегда стремится узнать что-то новое, испытать что-то необычное для того, чтобы разнообразить свою жизнь. И именно этим качествами своих гостей рестораторы всего мира умело пользуются. На что только не идут друг перед другом умелые хозяева общепита, чтобы привлечь внимание к своему заведению. Любой хороший ресторан – это прежде всего шоу. В мире масса аномальных заведений...