Новости
Создательница телеграм-канала Don't Touch My Face запустила свой бренд уходовой косметики
Адэль Мифтахова представит первый продукт базовой линейки
Новости
Создательница телеграм-канала Don't Touch My Face запустила свой бренд уходовой косметики Адэль Мифтахова представит первый продукт базовой линейки
Косметика
Кремы для телаЛосьоны, увлажняющее молочко, плотные баттеры, бальзамы и другие средства для тела, которые спасут кожу в холода
Косметика
Кремы для тела Лосьоны, увлажняющее молочко, плотные баттеры, бальзамы и другие средства для тела, которые спасут кожу в холода
Новости
Проверить производителей крема Twerk!
Виталия Милонова обеспокоило, что на банке с этим продуктом используется изображение танцующих тверк девочек из Оренбурга
Новости
Проверить производителей крема Twerk! Виталия Милонова обеспокоило, что на банке с этим продуктом используется изображение танцующих тверк девочек из Оренбурга
День из жизни шеф-повара
Нарина Минасян из «Пафф Поинт»Изготовление заварного крема, подготовка к открытию нового бара и покер с друзьями — шеф-повар сети кафе «Пафф Поинт» задокументировала для The Village один день из своей жизни
День из жизни шеф-повара
Нарина Минасян из «Пафф Поинт» Изготовление заварного крема, подготовка к открытию нового бара и покер с друзьями — шеф-повар сети кафе «Пафф Поинт» задокументировала для The Village один день из своей жизни
Как это работает
Производственный процесс: Как делают косметикуH&F посетил косметическую фабрику «Свобода», где делают кремы, мыло и зубную пасту.
Как это работает