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Новости

Создательница телеграм-канала Don't Touch My Face запустила свой бренд уходовой косметики

Адэль Мифтахова представит первый продукт базовой линейки

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Новости

Создательница телеграм-канала Don't Touch My Face запустила свой бренд уходовой косметики Адэль Мифтахова представит первый продукт базовой линейки

Кремы для тела
Косметика
Кремы для телаЛосьоны, увлажняющее молочко, плотные баттеры, бальзамы и другие средства для тела, которые спасут кожу в холода
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Кремы для тела
Косметика

Кремы для тела Лосьоны, увлажняющее молочко, плотные баттеры, бальзамы и другие средства для тела, которые спасут кожу в холода

Новости

Проверить производителей крема Twerk!

Виталия Милонова обеспокоило, что на банке с этим продуктом используется изображение танцующих тверк девочек из Оренбурга

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Новости

Проверить производителей крема Twerk! Виталия Милонова обеспокоило, что на банке с этим продуктом используется изображение танцующих тверк девочек из Оренбурга

Нарина Минасян из «Пафф Поинт»
День из жизни шеф-повара
Нарина Минасян из «Пафф Поинт»Изготовление заварного крема, подготовка к открытию нового бара и покер с друзьями — шеф-повар сети кафе «Пафф Поинт» задокументировала для The Village один день из своей жизни
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Нарина Минасян из «Пафф Поинт»
День из жизни шеф-повара

Нарина Минасян из «Пафф Поинт» Изготовление заварного крема, подготовка к открытию нового бара и покер с друзьями — шеф-повар сети кафе «Пафф Поинт» задокументировала для The Village один день из своей жизни

Производственный процесс: Как делают косметику
Как это работает
Производственный процесс: Как делают косметикуH&F посетил косметическую фабрику «Свобода», где делают кремы, мыло и зубную пасту.
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Производственный процесс: Как делают косметику
Как это работает

Производственный процесс: Как делают косметику H&F посетил косметическую фабрику «Свобода», где делают кремы, мыло и зубную пасту.