Недвижимость
Торговые центры Москвы: 23 новых проектаСейчас в Москве строится больше торговых площадей, чем в любой европейской столице — The Village собрал информацию о самых крупных торговых центрах, которые появятся в ближайшие годы, и их строителях.
Недвижимость
Торговые центры Москвы: 23 новых проекта Сейчас в Москве строится больше торговых площадей, чем в любой европейской столице — The Village собрал информацию о самых крупных торговых центрах, которые появятся в ближайшие годы, и их строителях.
Город
Цифра дня: Сколько торговых центров построят в 2013 году
В 2013 году московские девелоперы планируют строительство новых торговых центров общей площадью почти 1,13 миллиона квадратных метров.
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