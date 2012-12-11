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Торговые центры Москвы: 23 новых проекта
Недвижимость
Торговые центры Москвы: 23 новых проектаСейчас в Москве строится больше торговых площадей, чем в любой европейской столице — The Village собрал информацию о самых крупных торговых центрах, которые появятся в ближайшие годы, и их строителях.
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Торговые центры Москвы: 23 новых проекта
Недвижимость

Торговые центры Москвы: 23 новых проекта Сейчас в Москве строится больше торговых площадей, чем в любой европейской столице — The Village собрал информацию о самых крупных торговых центрах, которые появятся в ближайшие годы, и их строителях.

Город

Цифра дня: Сколько торговых центров построят в 2013 году

В 2013 году московские девелоперы планируют строительство новых торговых центров общей площадью почти 1,13 миллиона квадратных метров.

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Город

Цифра дня: Сколько торговых центров построят в 2013 году В 2013 году московские девелоперы планируют строительство новых торговых центров общей площадью почти 1,13 миллиона квадратных метров.