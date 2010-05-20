Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's Бренд-шеф и совладелец ресторана Вильям Ламберти рассказывает, как приготовить традиционную итальянскую лазанью
Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's Бренд-шеф и совладелец ресторана Вильям Ламберти рассказывает, как приготовить традиционную итальянскую лазанью
Зелёные равиоли с кроликом, кольраби, пармезаном и морковью в Uilliam's
Новое блюдо в меню главного ресторана Патриарших
Кролик, проще чем вы думаете Была на майских в Париже. Угощали друзья на убой конечно! И кроме всего прочего я первый раз попробовала мясо кролика.