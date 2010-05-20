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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's
Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's Бренд-шеф и совладелец ресторана Вильям Ламберти рассказывает, как приготовить традиционную итальянскую лазанью
Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's

Лазанья с кроликом и грибами из Uilliam's
Бренд-шеф и совладелец ресторана Вильям Ламберти рассказывает, как приготовить традиционную итальянскую лазанью

Зелёные равиоли с кроликом, кольраби, пармезаном и морковью в Uilliam's

Новое блюдо в меню главного ресторана Патриарших

Зелёные равиоли с кроликом, кольраби, пармезаном и морковью в Uilliam's

Кролик, проще чем вы думаете Была на майских в Париже. Угощали друзья на убой конечно! И кроме всего прочего я первый раз попробовала мясо кролика.

Кролик, проще чем вы думаете