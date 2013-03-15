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Новосибирские кинотеатры оштрафовали за показ «Волка с Уолл-стрит»
Каждому из кинотеатров сетей «Кронверк Синема» и «Кино Сити» в Новосибирске придётся уплатить штраф в размере 800 000 рублей.
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Новосибирские кинотеатры оштрафовали за показ «Волка с Уолл-стрит» Каждому из кинотеатров сетей «Кронверк Синема» и «Кино Сити» в Новосибирске придётся уплатить штраф в размере 800 000 рублей.
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