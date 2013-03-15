вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Новосибирские кинотеатры оштрафовали за показ «Волка с Уолл-стрит»

Каждому из кинотеатров сетей «Кронверк Синема» и «Кино Сити» в Новосибирске придётся уплатить штраф в размере 800 000 рублей.

0
Новости

Новосибирские кинотеатры оштрафовали за показ «Волка с Уолл-стрит» Каждому из кинотеатров сетей «Кронверк Синема» и «Кино Сити» в Новосибирске придётся уплатить штраф в размере 800 000 рублей.

Новости

Иностранных фильмов меньше не станет: депутаты отказались вводить квоту

Кинотеатры убедили депутатов отказаться от установления квоты 80% на показ российских фильмов

0
Новости

Иностранных фильмов меньше не станет: депутаты отказались вводить квоту Кинотеатры убедили депутатов отказаться от установления квоты 80% на показ российских фильмов