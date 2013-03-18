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Куда ездят по ночам москвичи
СПЕЦПРОЕКТ
Куда ездят по ночам москвичи5 историй сотрудников круглосуточных заведений
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Куда ездят по ночам москвичи
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Куда ездят по ночам москвичи 5 историй сотрудников круглосуточных заведений

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи
Эксперимент

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночиThe Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью

Эксперимент

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи The Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью

Транспорт

«Невский проспект» и «Горьковская» будут работать по ночам

Профильные службы Смольного хотят запустить Петербургский метрополитен по ночам. Работать будут две станции — «Невский проспект» и «Горьковская» — и только с часу до трёх ночи.

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Транспорт

«Невский проспект» и «Горьковская» будут работать по ночам Профильные службы Смольного хотят запустить Петербургский метрополитен по ночам. Работать будут две станции — «Невский проспект» и «Горьковская» — и только с часу до трёх ночи.