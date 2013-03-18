Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ
Куда ездят по ночам москвичи 5 историй сотрудников круглосуточных заведений
Эксперимент
«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночиThe Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью
Эксперимент
«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи The Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью
Транспорт
«Невский проспект» и «Горьковская» будут работать по ночам
Профильные службы Смольного хотят запустить Петербургский метрополитен по ночам. Работать будут две станции — «Невский проспект» и «Горьковская» — и только с часу до трёх ночи.
Транспорт